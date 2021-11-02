▲ 【抖音改革】字節跳動新CEO：周受資不再兼任CFO 頭條、西瓜等拼入抖音板塊

抖音、TikTok母企字節跳動主要創辦人張一鳴年內交出帥任，接任首席執行官、字節跳動聯合創辦人張汝波最新向員工發信，重整字節跳動組織架構，包括將頭條、西瓜、搜索、百科以及國內垂直服務業務併入抖音，另外年初由小米 （01810） 跳槽的周受資，不再兼任字節跳動CFO，但繼續是TikTok負責人，而公司財務部會向梁汝波直接匯報。

周受資於今年3月辭任小米職務，最初是受聘任字節跳動財務總監，5月才安排至掌管TikTok，周受資僅半年多時間轉為專注於TikTok業務。

字節跳動張一鳴年底交帥印 「缺乏一些理想管理人員的技能」，可見【下一頁】

字節跳動財務總監周受資 兼任TikTok行政總裁，可見【下一頁】

據內媒引述信件，張汝波解釋，架構重整原則是「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」，成立6個業務板塊，相關調整會陸續完成：

1. 抖音板塊：負責國內信息和服務業務的整體發展，為用戶提供更優質的內容及服務，頭條、西瓜、搜索、百科以及國內垂直服務業務將會併入抖音。

2. 教育板塊：建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智能硬件、校園合作等領域，希望通過持續創新，服務教育生態參與者，實現「創新教育，成就每一個人」的目標。員工發展部門的技能與職業培訓職能，轉型為職業教育業務。

3. 飛書業務板塊：業務包括飛書、EE、EA，聚焦提供企業協作與管理服務，整合即時溝通、在線文檔、日曆、音視頻會議等辦公協同應用，並提供OKR、招聘、績效、合同等組織經營管理類產品。

4. 「火山引擎」雲服務板塊：聚焦建立企業級技術服務雲平台，將字節跳動發展過程中積累的經驗方法、技術工具和平台能力開放給外部企業，幫助企業在數字化升級中實現持續增長。

5. 「朝夕光年」遊戲板塊：負責遊戲研發與發行，面向全球用戶與開發者，提供頂級遊戲和打造玩家社群，為每位玩家帶來有趣和激勵人心的體驗。

6. TikTok板塊：負責TikTok平台業務，同時也支持海外電商等延伸業務的發展。

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