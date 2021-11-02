驗眼小菁英助二千兒童檢測　正視視力矯正黃金期

▲ 香港菁英會主席凌俊傑與一眾嘉賓合影

香港菁英會、新家園協會、香港兒童視力篩查及教育中心、蘇港青年交流促進會聯合主辦「驗眼小菁英 - 兒童視力篩查服務活動」正式啟動，本活動計劃由10月底至12月免費為2,000名二至六歲兒童進行視力檢測，期望達到「及早發現，及早治療」的效果。今天篩查約200 位學生，發現 約30位兒童有眼睛問題，將會安排他們到眼科醫院或視光師進一步跟進。

本次活動夥拍香港兒童視力篩查及教育中心，旨在填補政府「學前兒童視力普查」暫時未涵蓋的年齡層，讓家長於孩子視力矯正黃金期內及早發現問題回復正常視力，減少因延遲發現異常而導致終生視力受損。大會透過視力篩查檢測活動，找出視力有問題的兒童提供適切的協助，如轉介眼科醫生或視光師作進一步檢查，以及資助兒童添購眼鏡。根據香港兒童視力篩查及教育中心的研究發現，現時香港兒童於每六位便有一位需要戴眼鏡的情況，當中九成有視力問題學前兒童因為資源問題未有佩戴眼鏡。

▲ 全場大合照

香港菁英會主席凌俊傑表示:「希望透過今次『驗眼小菁英』項目，做到『及早發現與及早治療』這個目標。我們計劃透過兒童視力篩查服務提早找出有視力問題的兒童，讓兒童可以解決因視力問題所影響的學習困擾，小朋友經過矯正視力後就能夠輕鬆參與康體課外活動。今次『驗眼小菁英』項目與香港兒童視力篩查及教育中心合作，提供6台檢測機。本計劃除了和新家園協會九龍西服務處合作外，也會與不同機構合作，承辦義工服務，計劃每次服務約200名小朋友。」

香港菁英會社會民生研究會副主任、香港兒童視力篩查及教育中心第一副主席顏子豪說:「學前幼童表達能力有限，視力問題不容易被察覺，在本會超過萬宗幼童視力檢測個案中發現，即使最親密的家人，逾九成家長都未能洞悉幼童屈光問題（例如近視、遠視、散光等），本會透過視力篩查活動利用先進視力測試儀器，在不需幼童特別配合之下完成檢查，盡早讓幼童在黃金時期裡得到適切的視力協助。同時活動將安排義工為家長及孩童講解護眼知識，並準備有關視力調查的問卷供受眾填寫，篩查活動只是開始，本會亦將就研究生活習慣和居住環境及課內外電子產品使用時間，對兒童視力的影響作出報告及建議。」

新家園協會社區發展總監梁秉堅認為:「基層家長因為認知不足，很少注意到要及早注意小朋友的視力問題，當問題發生了，很大機會需要終身配戴眼鏡。我們希望藉著今次驗眼機會，順道教育家長及小朋友保護眼睛的重要性。尤其是基層家庭家中有機會光線不足或未有足夠保護眼睛的燈源，更需要提升保護視力的意識。」

▲ 香港菁英會主席凌俊傑與永遠榮譽主席洪爲民親身為參加者檢測視力

香港菁英會永遠榮譽主席、全國人大代表洪爲民教授今天擔義工協助驗眼工作，他說:「現時手機很普遍，加上不少基層家庭只能用手機上網課，由於手機屏幕細小，較容易影響小朋友的視力，希望今次活動可以協助家長及早發現小朋友視力問題。」他期望能夠統籌不同資源，例如講座、電腦捐贈、枱燈捐贈等活動去協助基層家庭解決問題。

出席今天活動亦包括:香港菁英會永遠名譽主席、保良局林文燦英文小學校長文詩詠、香港兒童視力篩查及教育中心主席張芷淇博士、香港菁英會副主席黃麗芳、秘書長高松傑、社會民生研究會主任潘君宇、菁英幗聚委員會主任顏麗儀、學生事務委員會主任鄭紀謙、公關及傳訊委員會副主任梁凱喬、會員事務委員會副主任馮英傑、清晰視力董事總經理林嚴先生等。



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香港菁英會成立於2007年，內設工商發展、文化藝術、公關傳訊、內地事務、地產、社會民生、金融、政治、國際事務、專業服務、教育、創新科技、菁英幗聚、會員事務、學生事務以及體育十六個研究會及委員會。會員現已逾千人，由來自香港各界的青年企業家、專業人士、青年社團領袖和骨幹組成。本會一直以「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」為宗旨，積極服務青年群體及貢獻社會。自成立以來，菁英會以組織「菁英論壇」、「博鰲亞洲論壇青年會議(香港)」等大型高端論壇活動凝聚廣大香港青年，並成為本會品牌活動之一。



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