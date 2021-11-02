驗眼小菁英助二千兒童檢測　正視視力矯正黃金期

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香港菁英會、新家園協會、香港兒童視力篩查及教育中心、蘇港青年交流促進會聯合主辦「驗眼小菁英 - 兒童視力篩查服務活動」正式啟動，本活動計劃由10月底至12月免費為2,000名二至六歲兒童進行視力檢測，期望達到「及早發現，及早治療」的效果。今天篩查約200 位學生，發現 約30位兒童有眼睛問題，將會安排他們到眼科醫院或視光師進一步跟進。
本次活動夥拍香港兒童視力篩查及教育中心，旨在填補政府「學前兒童視力普查」暫時未涵蓋的年齡層，讓家長於孩子視力矯正黃金期內及早發現問題回復正常視力，減少因延遲發現異常而導致終生視力受損。大會透過視力篩查檢測活動，找出視力有問題的兒童提供適切的協助，如轉介眼科醫生或視光師作進一步檢查，以及資助兒童添購眼鏡。根據香港兒童視力篩查及教育中心的研究發現，現時香港兒童於每六位便有一位需要戴眼鏡的情況，當中九成有視力問題學前兒童因為資源問題未有佩戴眼鏡。
香港菁英會主席凌俊傑表示:「希望透過今次『驗眼小菁英』項目，做到『及早發現與及早治療』這個目標。我們計劃透過兒童視力篩查服務提早找出有視力問題的兒童，讓兒童可以解決因視力問題所影響的學習困擾，小朋友經過矯正視力後就能夠輕鬆參與康體課外活動。今次『驗眼小菁英』項目與香港兒童視力篩查及教育中心合作，提供6台檢測機。本計劃除了和新家園協會九龍西服務處合作外，也會與不同機構合作，承辦義工服務，計劃每次服務約200名小朋友。」
香港菁英會社會民生研究會副主任、香港兒童視力篩查及教育中心第一副主席顏子豪說:「學前幼童表達能力有限，視力問題不容易被察覺，在本會超過萬宗幼童視力檢測個案中發現，即使最親密的家人，逾九成家長都未能洞悉幼童屈光問題（例如近視、遠視、散光等），本會透過視力篩查活動利用先進視力測試儀器，在不需幼童特別配合之下完成檢查，盡早讓幼童在黃金時期裡得到適切的視力協助。同時活動將安排義工為家長及孩童講解護眼知識，並準備有關視力調查的問卷供受眾填寫，篩查活動只是開始，本會亦將就研究生活習慣和居住環境及課內外電子產品使用時間，對兒童視力的影響作出報告及建議。」
新家園協會社區發展總監梁秉堅認為:「基層家長因為認知不足，很少注意到要及早注意小朋友的視力問題，當問題發生了，很大機會需要終身配戴眼鏡。我們希望藉著今次驗眼機會，順道教育家長及小朋友保護眼睛的重要性。尤其是基層家庭家中有機會光線不足或未有足夠保護眼睛的燈源，更需要提升保護視力的意識。」
香港菁英會永遠榮譽主席、全國人大代表洪爲民教授今天擔義工協助驗眼工作，他說:「現時手機很普遍，加上不少基層家庭只能用手機上網課，由於手機屏幕細小，較容易影響小朋友的視力，希望今次活動可以協助家長及早發現小朋友視力問題。」他期望能夠統籌不同資源，例如講座、電腦捐贈、枱燈捐贈等活動去協助基層家庭解決問題。
出席今天活動亦包括:香港菁英會永遠名譽主席、保良局林文燦英文小學校長文詩詠、香港兒童視力篩查及教育中心主席張芷淇博士、香港菁英會副主席黃麗芳、秘書長高松傑、社會民生研究會主任潘君宇、菁英幗聚委員會主任顏麗儀、學生事務委員會主任鄭紀謙、公關及傳訊委員會副主任梁凱喬、會員事務委員會副主任馮英傑、清晰視力董事總經理林嚴先生等。
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香港菁英會成立於2007年，內設工商發展、文化藝術、公關傳訊、內地事務、地產、社會民生、金融、政治、國際事務、專業服務、教育、創新科技、菁英幗聚、會員事務、學生事務以及體育十六個研究會及委員會。會員現已逾千人，由來自香港各界的青年企業家、專業人士、青年社團領袖和骨幹組成。本會一直以「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」為宗旨，積極服務青年群體及貢獻社會。自成立以來，菁英會以組織「菁英論壇」、「博鰲亞洲論壇青年會議(香港)」等大型高端論壇活動凝聚廣大香港青年，並成為本會品牌活動之一。
（資料由客戶提供）