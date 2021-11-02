  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (二) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COP26】拜登為特朗普退出巴黎協定道歉

環球社會熱點 11:15 2021/11/02

分享：

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正於英國格拉斯哥舉行。美國總統拜登周一（1日）於COP26上，就前總統特朗普退出《巴黎協定》一事向各國領袖致歉，他更承諾美國將會帶頭減排。

【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一在COP26表示，他認為自己不應該道歉，但他仍然要為上屆美國政府退出《巴黎協定》（Paris Agreement）而致歉。

拜登形容美國退出《巴黎協定》，使人們要面對更艱險的局面（put us sort of behind the eight ball a little bit）。拜登今年初上任後，就隨即重新加入《巴黎協定》。

他也表示美國人數年前並不了解氣候變化的問題，直至氣候變化對人們造成切身的影響，人們才真正重視起來。

拜登敦促各國合作減排以控制氣溫。拜登形容控制全球氣溫增幅在攝氏1.5度以内，是大家力所能及的目標。

【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗 【下一頁】

他表示會於COP26會議期間提出多個領域的新措施，包括農業、石油、天然氣及打擊砍伐森林。他又指美國會公布長期戰略及提交新適應通報，更會與歐盟承諾在2030年前減少甲烷排放量最少30%。

拜登強調他們將向世界展示美國，美國不但會重返談判桌，也希望以美國作為榜樣的力量來做到領先。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【COP26】逾百國家同意 2030年前終止開伐森林
今日
【COP26】逾百國家同意 2030年前終止開伐森林
【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題
2021/11/01
【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題
【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗
2021/11/01
【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗
查理斯遊說G20領袖 就氣候問題為未來世代打算
2021/10/31
查理斯遊說G20領袖 就氣候問題為未來世代打算
G20承諾世紀中實現碳中和 峰會聚焦應對氣候變化（第二版）
2021/11/01
G20承諾世紀中實現碳中和 峰會聚焦應對氣候變化（第二版）

你可能感興趣

【COP26】逾百國家同意 2030年前終止開伐森林
今日 11:04
【COP26】逾百國家同意 2030年前終止開伐森林
【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題
12:40 2021/11/01
【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題
【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗
12:18 2021/11/01
【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗
氣候暖化 碳中和 ESG 拜登 特朗普 美國 聯合國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間12:00）

下一篇文章

【COP26】逾百國家同意 2030年前終止開伐森林
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日男扮Joker闖東京地鐵施襲 傷多人稱想被判死刑
日男扮Joker闖東京地鐵施襲 傷多人稱想被判死刑
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【G20】拜登問答環節自爆收指示 「被告知從美聯社開始」
【G20】拜登問答環節自爆收指示 「被告知從美聯社開始」
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間12:00）
【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題
【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題
被要求捐2%身家應對飢荒 馬斯克：證明點用我即捐
被要求捐2%身家應對飢荒 馬斯克：證明點用我即捐