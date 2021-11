【COP26】拜登為特朗普退出巴黎協定道歉

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)正於英國格拉斯哥舉行。美國總統拜登周一(1日)於COP26上,就前總統特朗普退出《巴黎協定》一事向各國領袖致歉,他更承諾美國將會帶頭減排。

拜登(Joe Biden)周一在COP26表示,他認為自己不應該道歉,但他仍然要為上屆美國政府退出《巴黎協定》(Paris Agreement)而致歉。

拜登形容美國退出《巴黎協定》,使人們要面對更艱險的局面(put us sort of behind the eight ball a little bit)。拜登今年初上任後,就隨即重新加入《巴黎協定》。

他也表示美國人數年前並不了解氣候變化的問題,直至氣候變化對人們造成切身的影響,人們才真正重視起來。

拜登敦促各國合作減排以控制氣溫。拜登形容控制全球氣溫增幅在攝氏1.5度以内,是大家力所能及的目標。

他表示會於COP26會議期間提出多個領域的新措施,包括農業、石油、天然氣及打擊砍伐森林。他又指美國會公布長期戰略及提交新適應通報,更會與歐盟承諾在2030年前減少甲烷排放量最少30%。

拜登強調他們將向世界展示美國,美國不但會重返談判桌,也希望以美國作為榜樣的力量來做到領先。

