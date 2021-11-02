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【COP26】逾百國家同意 2030年前終止開伐森林

環球社會熱點 11:04 2021/11/02

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）已經開始，首項重大環保協議亦將於周二公布。超過120個國家的領袖同意，2030年前停止開伐森林，致力保護全球的生態系統，同時減少溫室氣體排放。

【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題 【下一頁】

【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗 【下一頁】

據悉，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周二（2日）舉行的COP26活動中，揭露多國領袖已同意簽署《熱帶雨林及土地使用聲明》（Declaration on Forest and Land Use），承諾2030年時，終止所有開伐森林的活動，保障地球的森林生態系統。

人類開伐森林的行為，如砍伐熱帶雨林等換取耕地生產棕櫚油﹑大豆及牛肉等產品，佔據全球近4分1的溫室氣體排放量。今次簽署聲明後，各國亦將同意不再支持開伐森林相關的產品，以及投放140億英鎊（約148.74億港元）公共及私人資金協助。

即使眾多國家包括一眾熱帶雨林豐盛國家簽署協定，但環保人士及生態學家仍未言樂觀。為挪威熱帶雨林基金會工作的里德（Carlos Rittl）表示，協議內資金如何分配作保護森林之用仍是未知之數。

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責任編輯：吳漢培

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