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【SPAC】港交所研為SPAC上市框架鬆綁　針對三點要求作彈性處理

股市 10:52 2021/11/02

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【SPAC】港交所在接獲市場各方持份者的回覆意見後，正研究為SPAC上市框架鬆綁

本港引入特殊目的收購公司（SPAC）上市框架的市場諮詢期結束，據了解，港交所 （00388） 在接獲市場各方持份者的回覆意見後，正研究為SPAC上市框架鬆綁，但暫時未知鬆綁的程度如何，或要綜合市場意見再作決定。

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新交所指有中國投資者擬赴星發行SPAC，詳見【下一頁】

報道指，港交所正研究就SPAC諮詢文件上的三點要求彈性處理，包括專業投資者人數、獨立第三方投資者（PIPE）投資佔比，以及贖回股份與反對票合併捆綁的問題。

諮詢文件要求SPAC至少有75名專業投資者參與

諮詢文件要求SPAC至少有75名專業投資者參與，其中至少30名屬於機構投資者。報道指，市場普遍反映有關門檻過高，有降低的空間，同時有市場聲音要求允許合理比例的散戶參與。

諮詢框架要求，PIPE籌集所得的資金須佔合併後公司預期市值的至少25%，倘合併後公司預期市值較大，例如超逾15億元，可降低比例至15%至25%。諮詢文件亦限定SPAC只能接納在合併表決時，投反對票的股東才能贖回其股份。

相關文章：【SPAC】金發局回應港交所SPAC諮詢　認同增設投資者門檻

相關文章：【SPAC】WeWork月底借殼上市　戴德梁行據報將投資近12億元

相關文章：【SPAC】許正宇：加強規管SPAC增監管可持續性　專注吸納優質SPAC


 

港股 香港交易所（00388） 收購 香港交易及結算所有限公司 特殊目的收購公司（SPAC）

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