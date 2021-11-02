【新股IPO】微創機器人首掛潛水8%後曾升逾一成　全日漲6%一手帳面賺1300元

▲ 【新股IPO】微創機器人首掛潛水8%後反彈 一手暫蝕100元

微創機器人 （02252） 今日首日掛牌，為近兩個月罕有錄得逾百倍認購的新股。微創機器人開市報39.8元，較定價43.2元低7.9%，但接近中午股價倒升，曾升14.4%，高見49.4元，全日收報45.8元，升6%，一手500股帳面賺1300元，成交額9.6億元。

圖看微創機器人招股時重點、高瓴資本有份認購

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微創機器人昨晚暗盤的表現亦不盡如人意。該股在多個暗盤中曾輕微高開，但其後下挫近一成。在富途暗盤中，該股收報40.05元，跌7.3%，一手500股帳面虧損1,575元。

微創醫療機器人由微創醫療 （00853） 分拆，香港公開發售超購162.83倍，一手500股中籤率3.3%，認購40手穩中1手，認購181萬股的「頭錘飛」有36張，中籤率2.85%。國際配售初步提呈超購約15倍。

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