▲ 【新股IPO】微創機器人首掛潛水8%後反彈 一手暫蝕100元

近兩個月罕有錄得逾百倍認購的微創機器人 （02252） 今日掛牌，該股開市報39.8元，較定價43.2元低7.9%，盤中低見39.6元，最新報43元，跌0.5%，一手500股帳面暫虧損100元。

微創機器人昨晚暗盤的表現亦不盡如人意。該股在多個暗盤中曾輕微高開，但其後下挫近一成。在富途暗盤中，該股收報40.05元，跌7.3%，一手500股帳面虧損1,575元。

至於在耀才暗盤，該股收報40.1元，跌7.2%，一手帳面蝕1,550元；在輝立暗盤，該股收報40.15元，跌7.1%，一手帳面蝕1,525元。

微創醫療機器人由微創醫療 （00853） 分拆，香港公開發售超購162.83倍，一手500股中籤率3.3%，認購40手穩中1手，認購181萬股的「頭錘飛」有36張，中籤率2.85%。國際配售初步提呈超購約15倍。

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