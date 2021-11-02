【港股市況】恒生指數高開454點　阿里巴巴美團升4%、保利協鑫回吐近4%（不斷更新）

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【業績｜盲盒】泡泡瑪特上季收益按年升75%至80% 股價抽升一成
美股周一向上，道指升94點，港股止跌反彈，恒生指數開報25609點，升454點。恒生科技指數升2.9%，報6463點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 升近2%；保利協鑫 （03800） 回吐近4%。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【09：41】藥明生物 （02269） 股價反彈逾4%，高見116.7元。
【09：38】高鑫零售 （06808） 股價績後逆市跌一成，低見3.81元。高鑫零售中期純利為1.17億元人民幣，按年跌86%。
【09：34】美團 （03690） 早段升幅擴大至5%，高見282.8元。
【09：27】贛鋒鋰業 （01772） 升近9%。贛鋒鋰業與特斯拉（Tesla，美：TSLA）簽署產品供應合約，由2022年至2024年間，將向Tesla供應電池級氫氧化鋰產品。
【Tesla】贛鋒鋰業：與Tesla簽署3年產品供應合同 料對業績產生積極影響
【09：25】泡泡瑪特 （09992） 第三季度整體收益按年增75%至80%，股價今早高開逾5%。
【業績｜盲盒】泡泡瑪特上季收益按年升75%至80% 電商收益颷1.3倍
【09：25】嗶哩嗶哩 （09626） 升近一成；快手科技 （01024） 升逾4%；百度 （09888） 、網易 （09999） 分別升逾5%。
【09：23】微創機器人 （02252） 首掛開報39.8元，較招股價43.2元低7.9%，每手500股計，不計手續費每手蝕1700元。
【09：22】恒生指數開報25609點，升454點。恒生科技指數升2.9%，報6463點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 升近2%；保利協鑫 （03800） 回吐近4%。
【09：13】期指開報25470點，升365點或近1.5%。
【09：00】微創機器人 （02252） 今日掛牌，昨暗盤下跌。
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7% 一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【09：00】恒指黑期升約353點，報25482點，道指期貨跌24點，報35889點。
【08：07】【HSBC滙豐】滙豐昨再回購223.2萬股 總值1.06億元
【07：45】港股ADR收報25563點，升408點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.56元，較港收市價高0.61元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報481.93元，較港收市價高12.33元或2.6%。
【07：30】美國財長耶倫稱對經濟復甦充滿信心，美股11月開局強勢，3大指數齊創新高，道指一度突破36000關口，惟美國數據表現略為遜色，道指升幅收窄，收市升94點，報35913點；納指升97點，報15595點；標指升8點，報4613點。
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責任編輯︰梁浩碩