【恒指夜期＋北水】北水轉吸11億　買騰訊泡泡瑪特　恒指夜期升11點（不斷更新）

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【新股IPO】優矩互動1948擬以下限定價 孖展錄3億、超購2.7倍（不斷更新）
北水今日轉吸10.8億元，騰訊 （00700） 錄得8.1億元淨流入，泡泡瑪特 （09992） 有6.7億淨入，罕有打入活躍榜，時代電氣吸2億元。
北水資金流向：
港股高開低走，反彈乏力。恒生指數開報25609點，升454點，其後升勢逐步收窄，午後曾倒跌百點，恒生指數收報25099點，跌54點，成交1460億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市升逾1%；騰訊 （00700） 跌1%；保利協鑫 （03800） 回吐11%，內房向下，融創 （01918） 跌近一成。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
焦點新聞︰
【香港經濟】第3季GDP初值遜預期 高盛下調全年預測至6.7%
【中港通關】中港年底傳有機會先試行局部通關 商界每周有1000個名額
【名家看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：「撈底無可厚非」科網股非新牛市 看好兩板塊
即市走勢︰
【18：05】恒指夜期升11點，報25019點，低水81點。
【16：10】恒生指數收報25099點，跌54點，成交1460億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市升逾1%；騰訊 （00700） 跌1%；保利協鑫 （03800） 回吐11%，內房向下，融創 （01918） 跌近一成。
【16：00】恒生指數U盤前跌78點，報25076點。
【15：34】恒大物業 （06666） 尾市跌近7%，破底低見3.8元；恒大汽車 （00708） 跌半成；恒大 （03333） 跌逾2%。
【15：27】恒指跌約110點，跌至25040點，下試25000點支持。
【15：14】保利協鑫 （03800） 尾市跌幅擴大至近9%，低見3.27元。
【15：12】【盈喜變盈警】信利國際第三季盈利按季倒退 股價跌逾一成
【15：08】【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設擬於本周闖關 料集資最多39億元
【15：07】恒指午後曾跌百點，低見25040點，最新報25090點，跌63點。科指升幅收窄至0.7%，報6324點。
【15：00】上證全日跌1.1%；深證跌0.7%；創業板指升0.2%。
【14：57】【異動股】中信股份遭高盛籲沽、受累內房風險 股價跌逾6%創逾半年低
【14：54】騰訊 （00700） 跌1%，低見464.2元，大市跌約70點。
【14：45】中海外 （00688） 午後跌近3%；潤地 （01109） 跌逾3%；融創 （01918） 跌逾9%；碧桂園 （02007） 跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌半成，破底低見5.8元。
【14：11】大市轉跌約40點，報25113點；科指升1%，報6342點。
【14：11】【HSBC滙豐】英國或本周開始加息 高盛上調滙豐盈測及目標價
【13：56】保利協鑫 （03800） 最新跌半成。
【13：42】海納星空 （08297） 續彈逾五成，高見0.58元。
【13：35】新股微創機器人 （02252） 升幅擴大至一成，高見49.4元。
【13：30】大市升幅收窄至約25點。
【13：23】恒大物業 （06666） 午後跌近半成；恒大汽車 （00708） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌逾1%。
【13：16】高鑫零售 （06808） 跌幅擴大至15%，低見3.62元。
【13：11】恒指午後升幅收窄至不足100點。恒指升95點，報25250點；科指升1.7%，報6385點。
【13：08】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.3%。
【13：01】渣打 （02888） 績後靠穩，升0.2%。
【13：00】港股午後初段升約160點，報25315點；科指升2.3%，報6422點。
【12：39】【長實1113】長實據報增持飛機租賃合資企業 與李嘉誠私人基金齊分
【12：16】【渣打2888】渣打第三季法定稅前溢利飆升1.3倍至10億美元 勝預期
【12：11】【新股IPO】微創機器人：年底前後將有數款產品獲批可上市 加快推進大規模商用及臨床應用
【12：00】恒生指數半日升185點，報25339點，成交791.8億元。恒生科技指數升2.3%，報6422點。美團 （03690） 升半成；比亞迪 （01211） 反彈逾4%；騰訊 （00700） 逆市軟跌0.3%，保利協鑫 （03800） 回吐0.6%。
【11：59】【大行報告】平安好醫生七連跌累跌四成 大摩削目標價56%惟料平醫可提早達致收支平衡
【11：52】雷蛇 （01337） 再升逾7%，高見2.28元，成交1.1億元。
【11：42】港股中午收市前升約165點，報25320點；科指升2.3%，報6422點。
【11：39】微創機器人 （02252） 上水，最新報45.15元，高招股價逾4%。
【11：37】恒大系逆市向下，恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大 （03333） 跌0.4%。
【11：36】泡泡瑪特 （09992） 升幅擴大至近15%，高見55.8元，成交7.7億元。
【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日跌0.6%；深證跌0.03%；創業板升1.1%。
【11：20】港股升幅進一步收窄至約120點，報25276點。
【11：20】【抖音改革】字節跳動新CEO：周受資不再兼任CFO 頭條、西瓜等拼入抖音板塊
【11：00】恒指升幅收窄至約200點，報25360點，升205點；科指升2.3%，報6423點。
【10：57】ATMX中，騰訊 （00700） 最新轉跌0.3%。美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；小米 （01810） 升0.7%。
【10：54】平安好醫生 （01833） 仍未止跌，股價逆市跌2%，破底低見33.05元。
【10：52】【SPAC】港交所據報就SPAC上市鬆綁 針對三點要求作彈性處理
【10：35】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.1%，報470.2元，今早曾高見482元。
【10：33】【新股IPO】微創機器人首掛潛水8%後反彈 一手暫蝕100元
【10：31】大市升幅收窄至300點以下，恒指升285點，報25439點；科指升2.8%，報6457點。
【10：25】比亞迪 （01211） 升逾4%，重上300元關。
【10：23】金斯瑞 （01548） 逆市跌逾7%，低見29.85元。集團非全資附屬傳奇生物公布，美國食品和藥物管理局（FDA）已延長了「西達基奧侖賽」（「cilta-cell」）的處方藥使用者費用法案（PDUFA）目標日期至2022年2月28日。
【10：20】【恒生科指】中概股普遍收漲 科網股延續升勢美團升半成、科指彈逾3%
【10：15】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌1%；潤地 （01109） 跌近3%；雅居樂 （03383） 跌近2%；融創 （01918） 跌逾6%；碧桂園 （02007） 升2%。
【10：10】新海能源 （00342） 逆市瀉45%，破底低見0.13元，成交237.8萬元。新海能源公布，在10月17日接獲通知，香港上海匯豐銀行作為呈請人於10月22日向百慕達法院提出針對該集團的清盤呈請，並於本月19日在百慕達法院進行聆訊。
【10：04】保利協鑫 （03800） 最新倒升3%，高見3.74元，成交20.9億元。
【10：00】港股最新升約400點，報25559點；科指升3.4%，報6494點。
【09：56】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，高見297.4元，重上宣布配股前水平。
【09：54】保利協鑫 （03800） 低開近4%後最新倒升0.6%，高見3.74元。
【09：41】藥明生物 （02269） 股價反彈逾4%，高見116.7元。
【09：38】高鑫零售 （06808） 股價績後逆市跌一成，低見3.81元。高鑫零售中期純利為1.17億元人民幣，按年跌86%。
【09：34】美團 （03690） 早段升幅擴大至5%，高見282.8元。
【09：27】贛鋒鋰業 （01772） 升近9%。贛鋒鋰業與特斯拉（Tesla，美：TSLA）簽署產品供應合約，由2022年至2024年間，將向Tesla供應電池級氫氧化鋰產品。
【Tesla】贛鋒鋰業：與Tesla簽署3年產品供應合同 料對業績產生積極影響
【09：25】泡泡瑪特 （09992） 第三季度整體收益按年增75%至80%，股價今早高開逾5%。
【業績｜盲盒】泡泡瑪特上季收益按年升75%至80% 電商收益颷1.3倍
【09：25】嗶哩嗶哩 （09626） 升近一成；快手科技 （01024） 升逾4%；百度 （09888） 、網易 （09999） 分別升逾5%。
【09：23】微創機器人 （02252） 首掛開報39.8元，較招股價43.2元低7.9%，每手500股計，不計手續費每手蝕1700元。
【09：22】恒生指數開報25609點，升454點。恒生科技指數升2.9%，報6463點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 升近2%；保利協鑫 （03800） 回吐近4%。
【09：13】期指開報25470點，升365點或近1.5%。
【09：00】微創機器人 （02252） 今日掛牌，昨暗盤下跌。
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7% 一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【09：00】恒指黑期升約353點，報25482點，道指期貨跌24點，報35889點。
【08：07】【HSBC滙豐】滙豐昨再回購223.2萬股 總值1.06億元
【07：45】港股ADR收報25563點，升408點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報47.56元，較港收市價高0.61元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報481.93元，較港收市價高12.33元或2.6%。
【07：30】美國財長耶倫稱對經濟復甦充滿信心，美股11月開局強勢，3大指數齊創新高，道指一度突破36000關口，惟美國數據表現略為遜色，道指升幅收窄，收市升94點，報35913點；納指升97點，報15595點；標指升8點，報4613點。
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩