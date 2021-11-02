▲ 【Tesla】Tesla突破1200美元 馬斯克身家為「股神」巴菲特三倍

特斯拉（Tesla 美︰TSLA）股價突破1200美元，收報1208.59美元，升逾8%。全球首富特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家繼續大增，為「股神」巴菲特（Warren Buffett）身家的三倍。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克身家周一再增加240億美元，升至3351億美元，進一步拉闊與亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人貝索斯（Bezos）的差距。貝索斯身家最新為1926億美元，排名第二。至於巴菲特身家於富豪排行榜中排名第十，身家為1041億美元。

Tesla股價造好，其他股東身家亦「水漲船高」。新加坡華裔富豪廖凱原（Leo KoGuan）近日自爆持有Tesla逾630萬股，其身家達121億美元；甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison於Tesla的持股價值達181億美元，幾乎是他所持甲骨文股權金額的四分之一。

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責任編輯︰梁浩碩