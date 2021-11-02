  • 24°C
香港時間 : 20211102日 (二) 08:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技女股神】Tesla上月升逾四成帶挈　Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成

股市 07:54 2021/11/02

分享：

【科技女股神】Tesla上月升逾四成帶挈　Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成

特斯拉（Tesla 美︰TSLA）股價造好，加上Coinbase（美︰COIN）帶動，作為Tesla「大好友」，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest），其旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）於10月累升一成，回報為自6月以來最好表現，11月首日再升3%，延續上月強勁勢頭。

Tesla是ARKK的最大持股，權重超過11%，貢獻最大。Tesla股價於10月大升44%，個股帶動ARKK 4個百分點。另外，佔ARKK投資組合近7%的Coinbase，股價上月升逾40%，亦推動ARKK表現。

除ARKK，方舟投資其他主動管理基金亦錄得升幅，其中ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）升幅最大，上月升13%。

Cathie Wood此前表示Tesla股價未來5年可見3000美元，但近月屢次減持Tesla。

【Tesla】新加坡神秘富豪廖凱原自爆為Tesla第三大個人股東　持股更勝科技女股神

【科技股女股神】Cathie Wood 減磅21億港元Tesla　上周曾宣稱會升至3000美元

【科技女股神】Cathie Wood首次減持Coinbase　套現近2億元

責任編輯︰梁浩碩

美股 Cathie Wood 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐昨再回購223.2萬股　總值1.06億元

下一篇文章

【ET開市直擊】靜待儲局議息聲明之際 起動尋找「六中全會」概念股（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【HSBC滙豐股息】滙豐：2021年度不會派季息　明年2月再決定、預測股息率多少？
【HSBC滙豐股息】滙豐：2021年度不會派季息　明年2月再決定、預測股息率多少？
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署