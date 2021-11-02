▲ 【科技女股神】Tesla上月升逾四成帶挈 Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成

特斯拉（Tesla 美︰TSLA）股價造好，加上Coinbase（美︰COIN）帶動，作為Tesla「大好友」，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest），其旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）於10月累升一成，回報為自6月以來最好表現，11月首日再升3%，延續上月強勁勢頭。

Tesla是ARKK的最大持股，權重超過11%，貢獻最大。Tesla股價於10月大升44%，個股帶動ARKK 4個百分點。另外，佔ARKK投資組合近7%的Coinbase，股價上月升逾40%，亦推動ARKK表現。

除ARKK，方舟投資其他主動管理基金亦錄得升幅，其中ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）升幅最大，上月升13%。

Cathie Wood此前表示Tesla股價未來5年可見3000美元，但近月屢次減持Tesla。

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責任編輯︰梁浩碩