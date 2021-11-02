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【ET財經早點1分鐘】Tesla升穿1200關成交達5千億港元 海外資金突追捧美團、阿里、騰訊ADR急升 

股市 07:00 2021/11/02

分享：

在聯合國氣候峰會舉行之際，被視為環保先鋒的電動車股Tesla勁炒，急升8%，股價突破1200美元，再創歷史新高，成交多達5,000億港元。

Tesla受資金追捧，是兩周之內第三次達5,000億港元成交，市值直衝上1.2萬億美元。同時帶動汽車股造好，福特、蔚來同樣大成交上升。

海外資金突追捧 美團阿里騰訊ADR急升 

美股的樂觀氣氛，帶動海外資金追捧落後的中概股。

美團 （03690） ADR高港收市價4.6%；阿里 （09988） 美股及騰訊 （00700） ADR比本港收市價高3%至4%。

金融股友邦 （01299） 及滙豐 （00005） ADR亦造好，刺激恒指夜期急升367點，有望收復恒指周一失地。

*今早9時《ET開市直擊》聶振邦（聶Sir）為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

贛鋒鋰業：與Tesla簽署3年產品供應合約

Tesla急升後，相關概念股亦有望造好。

贛鋒鋰業 （01772） 昨公布，與Tesla簽署產品供應合約，由2022年至2024年的3年間，將向Tesla供應電池級氫氧化鋰產品，合約會對公司的經營業績，產生積極影響。

微創機器人暗盤跌7% 一手約蝕1500元

新股微創機器人今日掛牌，昨暗盤約跌7%，守40元關口水平，一手約蝕1500元。

專家認為，股份基本面不差，若大市氣氛好轉，股價重上招股價時可考慮。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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ADR 成交 港元 恒指夜期 贛鋒鋰業（01772） 滙豐控股（00005） 騰訊 金融 Tesla 恒生指數

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