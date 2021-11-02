【開市9點半】外資突湧入市　再瞄準ATM　黑期大升400點

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內地官媒人民幣三星期前突發表文章，表示《個人信息保護法》11月1日實施，跨境互聯網商券何去何從？到一星期前人民銀行的孫天琦再說跨境互聯網券商屬無牌駕駛。

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不過，資金觀察全日均未見異樣，外資即於美股交易時段大舉入市，勁買中概股，恒指重磅股ADR全綫造好，權重最大的騰訊及美團ADR、阿里巴巴美股高港收市價2.6%至4.6%，倘港股開市反映外圍走勢，三股ADR已貢獻恒指227點升幅，投資者即從夜期着手部署，帶動夜期升367點，黑期更升400點，一掃11月開局失利的氣氛。

新聞重點：

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港股ADR及美股收市情況：

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