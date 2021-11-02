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【開市9點半】外資突湧入市　再瞄準ATM　黑期大升400點

股市 06:36 2021/11/02

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內地官媒人民幣三星期前突發表文章，表示《個人信息保護法》11月1日實施，跨境互聯網商券何去何從？到一星期前人民銀行的孫天琦再說跨境互聯網券商屬無牌駕駛。

*今早9時《ET開市直擊》聶振邦（聶Sir）為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

不過，資金觀察全日均未見異樣，外資即於美股交易時段大舉入市，勁買中概股，恒指重磅股ADR全綫造好，權重最大的騰訊及美團ADR、阿里巴巴美股高港收市價2.6%至4.6%，倘港股開市反映外圍走勢，三股ADR已貢獻恒指227點升幅，投資者即從夜期着手部署，帶動夜期升367點，黑期更升400點，一掃11月開局失利的氣氛。

新聞重點：

1.【Tesla】贛鋒鋰業：與Tesla簽署3年產品供應合同　料對業績產生積極影響

2.【飢餓問題】馬斯克：若60億美元可解決世界飢餓問題　會即沽股票捐錢

3.【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入

4.【新股IPO】香港新股單月集資額兩年內首度被澳洲反超

5.【地區總部】美企香港總部跌至18年低　中國企業駐港總部創新高

6.【業績】高鑫零售中期純利跌86%

7.【業績｜盲盒】泡泡瑪特上季收益按年升75%至80%

8.【內房危機】當代置業撤回派息決定 慳1.3億救亡

9.【投連險】證監會推新投連險審批指引 低保障投連險收費勢降

10.【日本通關】日本最快本月放寬特定群體入境安排 旅客仍未適用

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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