  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (二) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】第三季收入增長遜預期 五糧液留力布局未來

股樓投資 15:18 2021/11/02

分享：

五糧液（深：000858）第三季多賺41.27億元（人民幣，下同），收入129.69億元，上升10.6%，增速差過市場預期。東方證券估計，主要因為上半年公司發貨量較大，料第三季「普五」控貨；部分投放量向2022年轉移，有所預留；今年來公司加大培育經典五糧液，全年目標2,000噸，經典五糧液出廠價高於「普五」，但預計第三季報表的確認量仍較少。

【中聯重科】下游行業需求減弱 中聯重科業績受壓，請按【見下頁

拆分量價，該行預計第三季五糧液系列產品增長延續上半年趨勢，主要仍以價增為主，量增較少，其中計劃外投放量增加。第三季末，公司合同負債餘額46.91億元，按季減少16.37億元，按年增加3.06億元。

【延伸閱讀】第4季部署：晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

今年公司加強對渠道精細化管理，推動常態化發貨，降低渠道庫存和批價波動。展望未來「普五」批價趨勢，中長期預計主要由成本驅動，隨着計劃外投放量佔比逐步提升，批價有望穩步上行。中長期，「飛天」批價上行為「普五」價格上行提供空間，消費升級趨勢下，千元價格帶擴容，仍看好公司長期穩定增長趨勢。雖然東方證券調低五糧液收入及毛利率的預測，今後三年每股收益降幅逾3%，但仍維持「買入」評級，目標價285.48元。

【同場加映】青姐話：跌跌不休 走定唔走？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

板塊 買入 A股 五糧液（深：000858）

上一篇文章

【政府工略】郵政署請助理經理（特別郵票發行、推廣及廣告）月薪2.2萬元 合約為期兩年

下一篇文章

【中聯重科】下游行業需求減弱 中聯重科業績受壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
【保利協鑫3800】保利協鑫停牌7個月今復牌 股價狂颷7成 成交逾100億勁過騰訊
【保利協鑫3800】保利協鑫停牌7個月今復牌 股價狂颷7成 成交逾100億勁過騰訊
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥