【券商點睇】第三季收入增長遜預期 五糧液留力布局未來

五糧液（深：000858）第三季多賺41.27億元（人民幣，下同），收入129.69億元，上升10.6%，增速差過市場預期。東方證券估計，主要因為上半年公司發貨量較大，料第三季「普五」控貨；部分投放量向2022年轉移，有所預留；今年來公司加大培育經典五糧液，全年目標2,000噸，經典五糧液出廠價高於「普五」，但預計第三季報表的確認量仍較少。

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拆分量價，該行預計第三季五糧液系列產品增長延續上半年趨勢，主要仍以價增為主，量增較少，其中計劃外投放量增加。第三季末，公司合同負債餘額46.91億元，按季減少16.37億元，按年增加3.06億元。

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今年公司加強對渠道精細化管理，推動常態化發貨，降低渠道庫存和批價波動。展望未來「普五」批價趨勢，中長期預計主要由成本驅動，隨着計劃外投放量佔比逐步提升，批價有望穩步上行。中長期，「飛天」批價上行為「普五」價格上行提供空間，消費升級趨勢下，千元價格帶擴容，仍看好公司長期穩定增長趨勢。雖然東方證券調低五糧液收入及毛利率的預測，今後三年每股收益降幅逾3%，但仍維持「買入」評級，目標價285.48元。

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記者：林衛