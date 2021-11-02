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【中聯重科】下游行業需求減弱 中聯重科業績受壓

股樓投資 14:42 2021/11/02

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中聯重科（01157）首三季收入544.27億元（人民幣，下同），按年增20.3%，期內僅多賺1.1%，至57.51億元，毛利率24.4%，按年下降4.15個百分點。第三季收入119.78億元，按季下降48.8%，純利9.01億元，較上季跌63%，主要是下游基建、房地產等行業需求放緩，導致工程機械產品銷量下滑。

【廣汽集團】相應措施針對晶片短缺 廣汽營收續擴張，請按【見下頁

東莞證券指出，9至11月專項債發行提速，預計每月專項債投向基建項目的金額將高於去年同期，投資增加將拉動下游行業景氣度回升。加上，第四季為傳統旺季，工程機械設備需求有望回暖。

【延伸閱讀】第4季部署：第4季值得吸納的10大新經濟股，請按【見下頁

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該行預計，中聯重科今後三年每股盈利（EPS）分別為1.02元、1.21元及1.28元。公司的起重機械、混凝土機械核心競爭力強，土方機械市佔率逐步提升，高空作業平台和農機業務較穩定。受行業景氣度和原材料價格上漲影響，公司第三季業績承壓，下調盈利預測，維持「推薦」評級。

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記者：林衛

工程 板塊 股票 機械設備股 中聯重科（01157）

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