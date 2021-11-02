【廣汽集團】相應措施針對晶片短缺 廣汽營收續擴張

廣汽集團（02238）早前公布季績，首三季收入555.13億元（人民幣，下同），按年增長28.7%，純利52.84億元，按年增增長5.6%。其中，第三季實現收入209.41億元，按年增19.6%。

【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半，請按【見下頁】

安信證券預計，晶片短缺改善疊加重磅新車，廣汽業績有望加速擴張。公司表示，已通過與晶片供應商直接建立聯繫，持續協調、調配資源等確保生產供應，同時又通過採取追料、尋找現貨、開發替代等方式應對晶片短缺。另外，公司多款重磅車型料陸續上市，包括埃安（AION） LX 改款預計四季度上市，且新車AION Y的10月訂單已突破萬輛。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

該行認為，今廣汽埃安銷量可望大幅增長、廣汽傳祺有望迎來底部反轉、合資品牌重磅車型上市將為公司帶來顯著業績彈性，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：跌跌不休 走定唔走？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛