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【廣汽集團】相應措施針對晶片短缺 廣汽營收續擴張

股樓投資 14:09 2021/11/02

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廣汽集團（02238）早前公布季績，首三季收入555.13億元（人民幣，下同），按年增長28.7%，純利52.84億元，按年增增長5.6%。其中，第三季實現收入209.41億元，按年增19.6%。

【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半，請按【見下頁

安信證券預計，晶片短缺改善疊加重磅新車，廣汽業績有望加速擴張。公司表示，已通過與晶片供應商直接建立聯繫，持續協調、調配資源等確保生產供應，同時又通過採取追料、尋找現貨、開發替代等方式應對晶片短缺。另外，公司多款重磅車型料陸續上市，包括埃安（AION） LX 改款預計四季度上市，且新車AION Y的10月訂單已突破萬輛。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持，請按【見下頁

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該行認為，今廣汽埃安銷量可望大幅增長、廣汽傳祺有望迎來底部反轉、合資品牌重磅車型上市將為公司帶來顯著業績彈性，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：跌跌不休 走定唔走？

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記者：林衛

汽車股 買入 股票 廣汽集團（02238）

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