【內房危機】陽光城陷違約邊緣　稱明年1月前到期美元債已溝通展期計劃　境內債全日跌40%

▲ 陽光城陷違約邊緣 稱明年1月前到期美元債已溝通展期計劃 境內債全日跌40%

中國地產銷售排名前20的陽光城（深：000671）第三季度出現巨虧，並陷入債務違約邊緣。陽光城為旗下多隻債券尋求展期，包括三隻美元債提出交換要約，以及對五隻美元債的契約修訂進行同意徵求。消息導致兩隻境內公司債「20陽城03」和「20陽城01」跌41%及38%，並觸發停牌。

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陽光城在深交所發公告指，截至目前，公司的房地產業務經營活動正常，近期經營情況未發生重大變化，其中，2022年1月份前到期的美元債等公開市場債務均已與相關投資人溝通相應展期計劃。 另外，公司於11月1日收到控股股東陽光集團的書面通知，因其部分賬戶維持擔保比例低於平倉線，於今日被動平倉減持2784萬股公司股票，總股本佔比0.67%。

陽光城早上在港交所發公告指，擬對三隻面臨兌付壓力的美元債開展要約交換，以改善流動性狀況和避免違約，分別為2023年2月到期、2022年1月到期以及2022年3月到期的美元債，存續金額合計約7.47億美元，其中2023年2月到期的美元債將在本月12日面臨回售兌付。

公告提出，每1000美元的面值可獲得25美元現金以及1000美元面值新債，新債預計於2022年9月15日到期，年利率10.25%，相應的利息也將以現金支付。

集團稱，受政府政策收緊、信用事件、及消費者信心惡化等因素影響，地產業者融資管道中斷，使公司短期流動性面臨極大壓力。

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編輯：袁諾曦