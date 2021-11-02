【ET開市直擊】儲局議息聲明前 新經濟股再炒起（附Time code）

港股11月開局失利，市場關注本周四聯儲局的議息結果聲明。另外，內地「六中全會」舉行在即，會否帶來投資機會？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）於《ET開市直擊》為你分析。

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00：00 - 市場焦點速覽

00：41 - 美股外圍市況速報+港股ADR表現

01：54 - 亞太外圍市況速報

02：22 - 市場聚焦周四儲局議息聲明怎分析

05：36 - 港股市況速報＋北水盤路

06：35 - 港股走勢分析 留意上望能否先企穩25500點

09：40 - 內地「六中全會」要關注什麼？

11：55 - 捕捉內地「六中全會」受惠股

13：48 - 新股微創機器人 （新上市編號：02252） 今掛牌買賣策略建議

17：48 - 新股鷹瞳科技-B （新上市編號：02251） 周五掛牌買賣策略建議

20：25 - 新股揀邊隻？安能物流 （新上市編號：09956） vs京城佳業 （新上市編號：02210） vs貝特 （新上市編號：01491）

25：00 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 今日可跟入？

23：37 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 冇貨在手可以跟買？

27：50 - 贛鋒鋰業 （01772） 與Tesla簽約未必可刺激股價

29：10 - 港股開市前市況速報

30：01 - ET個股推介 - 騰訊 （00700）

31：08 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 38.6元買入 上望價位多少？

32：39 - 觀眾問股：中聯重科 （01157） 為何會跌至今年低位？

34：25 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 前景點睇？可買入？

36：25 - 觀眾問股：電力股見頂未？應否先獲利？

37：41 - 觀眾問股：東岳集團 （00189） 可再炒一輪？

38：45 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 短綫可上200元？

40：10 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 短綫有憧憬？是吸納時機？

41：44 - 個股分析：泡泡瑪特 （09992） 走勢分析

44：19 - 個股分析：快手 （01024） 可考慮現價買入？

46：27 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 現價可吸納？小鵬汽車 （09868） 睇高一綫？

48：03 - 觀眾問股：天寶集團 （01979） 現價可入市？應小注買入？

49：46 - 恒指早段市況速覽

53：02 - 個股分析：比亞迪 （01211） 有力上300元？小鵬汽車 （09868） 值搏率更高？

55：14 - 半導體股可考慮吸納？談華虹半導體 （01347） 、中芯國際 （00981）

56：34 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 現價可買入？

57：32 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 甚麼價位可入市？

58：27 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 現價可追入？

59：17 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 合理價值多少？上望價位？

1：00：55 - 個股分析：微創機器人 （02252） 買賣策略建議

1：02：39 - 保利協鑫 （03800） 短綫前景點睇？應沽貨定持貨

1：04：49 - 財經日誌提提你

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