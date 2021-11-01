【內房危機】當代置業撤回派息決定 慳1.3億救亡

▲ 當代置業撤回派發中期股息的決定

身陷財困而停牌的當代置業 （01107） 於最新公告指出，由於集團面對預計之外的流動性問題，為保留集團現金資源用於其營運及更好地管理營運資金，決定撤銷派發今年中期股息。此前當代置業建議派發中期股息每股4.81港仙，派息總額約為1.3億元。

另外，當代置業一隻在新交所上市、於2021年到期的12.85厘優先票據早前違約，觸發其他債務交叉違約。

當代置業稱，上述違約情況令集團須加快償還若干其他現有重大融資安排，包括於港交所上市、2023到期的9.8厘綠色優先票據 （40525） ，本金額為3.21億美元（即約25億港元），但集團現時仍未接獲債權人要求提早償還款項的通知。

集團又指，近期已接獲一名境外債權人通知，由於集團未能支付該名債權人的款項，故債權人要求集團提早連本帶利償還約2360萬美元（即約1.8億港元），並宣告與此相關的若干相關擔保安排可強制執行。集團正與債權人討論豁免加快償 還及強制執行行動。

當代置業表示，正確認集團的還款責任及有關債權人可能要求加快償還的其他融資安排總金額，並將適時向市場作出更新。

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