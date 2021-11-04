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【美國經濟數據】美國9月貿易逆差擴至逾809億美元　多於預期

股市 23:10 2021/11/04

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美國9月貿易逆差擴闊至809.3億美元，按月擴大11%，多過預期。當中對中國貿易逆差為365億美元，增加15%。上月出口跌3%，進口升0.6%。

美國第3季非農生產率按季年率初值下跌5%，多於市場預期跌3%；次季向上修正為增長2.4%。期內，非農單位勞工成本初值上升8.3%，多於預期的7%，次季數據修正後為上升1.1%。

====以下為11月3日數據====

美國10月私人企業新增職位多過預期，創6月以來最高。俗稱「小非農」的10月ADP新增職位57.1萬個，勝預期的40萬個，9月數據向下修訂至52.3萬個。

另外，美國10月ISM服務指數為66.7，勝預期的62，前值61.9。另外，9月工廠訂單按月升0.2%，勝預期的0.1%；扣除運輸的工廠訂單按月升0.7%，預期為不變。

====以下為11月1日數據====

美國10月ISM製造業PMI為60.8，高於預期的60.5，前值為61.1，就業方面勝預期，錄52，預期為51，但新訂單跌穿60，報59.8，低於預期的64.2。美國10月Markit製造業PMI終值為58.4，低於預期的59.2，前值為59.2。另外，美國9月營建支出按月跌0.5%，遜於預期的升0.4%。

相關文章：美國10月公布的經濟數據

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