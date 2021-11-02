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【業績】高鑫零售中期純利跌86% 績後曾挫近14%

股市 10:06 2021/11/02

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【業績】高鑫零售中期純利跌86%

阿里巴巴 （09988）  持有控股股權的零售商高鑫零售 （06808） 公布中期業績公告。截至9月底止6個月，高鑫零售收入415.3億元（人民幣；下同），按年跌5%，毛利109.3億元，按年跌6.9%，純利為1.17億元，按年跌86%，每股盈利幣0.01元。高鑫零售績後股價受壓，一度挫近14%，其後跌幅收窄，現跌8.4%至3.92元，成交2250萬元。

來自銷售貨品收入為397.6億元，按年跌5.3%，同店銷售跌7.4%，高鑫零售表示，其線下業務銷售因市場競爭而充滿挑戰，但主要透過淘鮮達及天貓平台進行的線上企業對客戶（B2C）業務實現大幅成長，彌補公司銷售，租金收入為17.73億元，按年增3.6%，公司表示增幅主要歸因於新冠疫情緩和，以及公司商店街的空舖率持續降低。

高鑫零售表示，雖然營收及淨利增長承受壓力，但高鑫在同業間有最好的現金流生成能力以及資產負債表。同時，高鑫持有的自有物業估值接近400億元，以及與阿里巴巴的供應鏈業務合作，使高鑫較同業有著獨一無二的優勢，亦為高鑫度過難關保駕護航。

相關報道：【業績】高鑫零售15個月純利少賺15%　派末期息13仙

【阿里巴巴】高鑫零售收購盒小馬餘下51%股權　代價2550萬人幣

【阿里巴巴】阿里三高層加入高鑫零售董事會　阿里零售通總經理林小海任執董

編輯：曾樂詩

港股 阿里巴巴－SW（09988） 高鑫零售（06808） 業績公布

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