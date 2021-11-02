【Netflix】 Netflix有意收購前美軍陸軍基地　創建第2大原創內容製作中心

▲ Netflix表示，將參與投標收購位於新澤西州境內，前身為美軍陸軍基地的289英畝土地，土地市值估計約為5400萬美元（約44億港元）。（法新社圖片）

Netflix表示，將參與投標收購位於新澤西州境內，前身為美軍陸軍基地的289英畝土地，土地市值估計約為5400萬美元（約44億港元）。收購成功的話，Netflix將在該處打造旗下第2大原創內容製作中心，打造更多原創內容。

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Netflix在聲明中表示，「新澤西州的州長和議會領袖提供了一個合適的商業環境，歡迎影視製作企業到該州建立基地，我們很高興提交了投標書」。

Netflix於2018年在新墨西哥州設立工作室，並承諾在該州投資10億美元（約77.82億港元），2020年宣布擴建並再投資10億美元（約77.82億港元），工作室建成後將有超過15個音響舞台。

Netflix表示，即使新澤西州的計劃取得成功，該企會繼續在紐約、喬治亞、麻省、賓夕法尼亞以及北卡羅來納州等地拍攝。上個月，Netflix就在布碌崙附近新建了一座17萬平方尺的工作室，新的工作室包括6個音響舞台和辦公室。

新澤西州州長Phil Murphy亦表示，新澤西州希望以減稅作為誘因，吸引Netflix等製作團隊在境內設置辦公地點，藉此增加當地的就業機會，和帶動相關產業的發展。

與荷里活有悠久歷史關係

不過，今年4月，Phil Murphy評擊喬治亞州大加強管制不在籍投票的身分認證條件，限制使用投票箱，導致一眾維權人士和知名人士要求Netflix、迪士尼和華納兄弟等公司抵制他管治的新澤西州。Phil Murphy其後去信各大主要製片廠，強調新澤西州對影視行業的鼓勵措施，包括對合格的製作成本提供30%稅收減免，以及對實體製片廠提供高達40%的補貼。

新澤西州與荷里活其實有著長遠的歷史關係。愛迪生於1893年在該州的西奧蘭治建立了美國第1間電影製片廠。然而，在整個2010年代的前期，當時的州長對於為影視製作公司提供稅收減免，保持非常強硬的立場，影響影視界的投資意慾。至近幾年，該州的影視產量才開始回升。自2018年以來，僅是Netflix就在該地拍攝了30多個影視作品，包括薩克·薛達的《不死喪軍》。

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責任編輯：李智美