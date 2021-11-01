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【飢餓問題】馬斯克：若60億美元可解決世界飢餓問題　會即沽股票捐錢

21:41 2021/11/01

分享：

【首富回嗆】馬斯克嗆比斯利：解釋60億美元點解決世界飢餓問題我就捐

Tesla特斯拉（美：TSLA）股價不斷飆升，創辦人馬斯克身家亦不斷上漲，惟外界亦對他們寄予厚望，聯合國世界糧食計劃署（WFP）行政總裁比斯利（David Beasley），上月出席節目時公開點名Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），指一小部分超級富豪，例如馬斯克，僅需要捐出2%的財富，相當於約60億美元（約港幣468億），就能為解決世界飢餓問題做出貢獻。馬斯克於Twitter回應指，「如果WFP可以解釋60億美元將如何解決世界飢餓問題，我就立刻賣出特斯拉股票並捐出」，並要求到時必須公開會計方法。

馬斯克週日（31日）晚Twitter發文回應指：

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger， I will sell Tesla stock right now and do it.

如果世界糧食計劃署可以在此Twitter帖文上準確描述60億美元將如何解決世界飢餓問題，我將立即出售特斯拉股票並捐錢。

But it must be open source accounting， so the public sees precisely how the money is spent.

而且必須公開會計方法，讓公眾可以準確地看到錢是如何分配的。

針對全球饑荒問題，比斯利接受媒體訪問時表示，60億美元可以為4200萬人提供幫助，如果不幫助他們，他們就會失去生命，「這並不復雜」，比斯利表示我並沒有要求富豪每天、每周或每年捐錢，呼籲世界億萬富豪站出來，捐出部分個人財產，就能解決全球饑荒問題。時隔多日，馬斯克在DeepInstinctSec創辦人大衛（Eli David）在Twitter上質疑世界糧食計劃署用錢不當的貼文下回應，大衛貼文表示，單計去年，世界糧食計劃署已收到84億美元（約港幣655.2億），比起要馬斯克捐款的60億元還要多，為何饑荒問題仍未解決。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克目前資產净值達3110億美元（約港幣24258億元）。

相關報道：【Tesla新高】馬斯克身家單日激增362億美元破鍾睒睒紀錄　身家超越埃克森美孚、Nike市值

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編輯：曾樂詩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克

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