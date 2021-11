【飢餓問題】馬斯克：若60億美元可解決世界飢餓問題　會即沽股票捐錢

Tesla特斯拉(美:TSLA)股價不斷飆升,創辦人馬斯克身家亦不斷上漲,惟外界亦對他們寄予厚望,聯合國世界糧食計劃署(WFP)行政總裁比斯利(David Beasley),上月出席節目時公開點名Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk),指一小部分超級富豪,例如馬斯克,僅需要捐出2%的財富,相當於約60億美元(約港幣468億),就能為解決世界飢餓問題做出貢獻。馬斯克於Twitter回應指,「如果WFP可以解釋60億美元將如何解決世界飢餓問題,我就立刻賣出特斯拉股票並捐出」,並要求到時必須公開會計方法。

馬斯克週日(31日)晚Twitter發文回應指:

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

如果世界糧食計劃署可以在此Twitter帖文上準確描述60億美元將如何解決世界飢餓問題,我將立即出售特斯拉股票並捐錢。