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【投連險】證監會推新投連險審批指引 低保障投連險收費勢降

股市 19:41 2021/11/01

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證監會推出新投連險產品審批指引

證監會推出新投連險產品審批指引，要求發行人增加產品收費透明度及減低產品複雜性，並以替代性產品作收費參考指標，即日生效；未符合新指引的產品可獲18個月寬限期，即最多可銷售至2023年4月底。

現時香港市場上有約300隻投連險產品，分別由31間保險公司發行，當中49隻現時仍然可供選購。截至6月底，市面上的投連險產品涉及120萬張保單，保單價值總計為3050億元。在49隻現正銷售的產品中，有84%屬於「保本身故賠償的投連壽險」及「固定105%的投連壽險」等低保障產品，其餘16%則屬於高保障產品。

「固定105%的投連壽險」是指投保人一旦身故，其保單賠付僅為戶口價值的105%，而由於保單賠付與投資表現掛鈎時，一旦市況波動受保人可獲的身故賠償額可能會十分低。

賠付率150%以上可被視為高保障

新指引下，發行人須清楚列明保險費用率、平台費及退保費用。證監會發言人表示，當局要求保險費用率一般而言不高於定期壽險產品，而平台費亦應與基金交易平台的收費相近。同時，當局尋求降低退保費及縮短退保費用收費期，特別針對保險保障程度較低的投連險產品。

根據新指引，低保障產品的的退保費用應該較低，而且產品的退保費用收費期應該較短。不過，保單賠付為150%以上的可被視為高保障產品，產品的退保費用收費期可以更長。

新指引又要求發行人提供更多假設情境予投資者參考，過往發行人只需提供持有投連險產品20年的情境，現時要新增10年以及15年的情況；發行人亦應該以更清晰易明的方式表達，例如使用更多圖像。

投資市場暢旺，帶動投連險銷情水漲船高，今年上半年投連險新造保單保費大增1.9倍至134億元，已超過去年全年的128億元；如單計第二季升幅更凌厲，按年升近2.4倍至70.7億元。

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