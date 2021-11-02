【綠色科技】各地追求智慧綠色城市成　科技如何協助零碳排？

▲ 各地追求智慧綠色城市成（B4B Big Data Hub Facebook圖片）

因應全球多國以2050年實現淨零碳排（Net Zero）為目標，由香港貿易發展局（香港貿發局）與B4B合辦了「碳和數據商品論壇」，邀請科技業內專家，分享大數據科技應用、碳排放權交易及節能個案，並推動初創企業參與智慧綠色城市發展，實現環境的可持續發展。

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挑戰賽帶動科技發展

B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業表示，6年前已認定社會發展，需要借助大數據及人工智能等創新科技，但因科技應用十分方便，使到個人私隱及道德受關注，挑戰賽是以解決個人私隱及道德問題，作為設計起點。

與此同時，B4B自2016年舉辦「B4B大數據應用挑戰賽」，鼓勵本地及海外初創企業，將創新科技應用到智慧綠色城市發展。在即將舉行的第6屆「B4B大數據應用挑戰賽」，主題是「碳效率和可持續發展，房地產行業的實踐」，全國工商聯房地產商會（China Real Estate Chamber of Commerce）及香港房地產科技協會（Hong Kong Prop Tech Association）作為協辦方加入， 突顯環保科技已走進經濟及金融體制，不再限於企業社會責任，而可以是創造經濟效益。B4B希望參賽隊伍，可以在「減碳」、「碳交易」以及「可持續發展」上，為企業提出意見。

賽事為期6個月，2022年1月底，從香港賽區（包括東南亞）及內地賽區選出15強後，會對入圍隊伍展開訓練，並於4月進行路演、5月會選出勝出團隊。

李振業表示，去屆香港區勝出團隊，於日前獲得8千萬元港元的商業合約，反映出香港創科的實力及前景。並認為，建築是發電以外最耗能的行業，所以以科技取代水泥、鋼材等耗能建材，以及改善儲能方案等，相信是未來其中的方向，故未來五年創科會應用減碳排和綠色城市發展。

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數據應用的四大基本原則

B4B大數據應用挑戰賽名譽主席和首席導師車品覺表示，在應用數據前，需留意四項原則：

首先要確定解決的問題，以碳中和為目標，要看項目是否可以收集數據，所以「要先認定問題，再看問題能否解決、成本需要多少，最後才是需要應用甚麼數據。」

其次，要將問題轉化為商業方程式，讓解決方案得以量化，例如企業達至碳中和，需要履行的「環境、社會和管治」（ESG）社會責任，「社會和管治（成效）相對難以收集數據，但環境比較好。」

第三，數據收集需要集中。以內地直播帶貨為例，直播銷售商品期間，屏幕後有分析師在收集數據，平均每20分鐘一個循環，銷售員需要持續維持觀眾的反應，才能收集有效數據。

第四，建立有效的數據收集模式，收集數據的過程太複雜，令人放棄提供數據，反而無法收集到數據。

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內地建能源交易所 促進企業減碳

上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，內地達到減少碳排放的目標，可以透過行政命令、財務及市場等三個渠道；行政命令為企業定出劃一的減排目標，以控制排放總量，而財務則指向企業徵税。不過他認為，行政命令或徵税皆較為強制性，對減排成本較高的企業不利，反之透過市場交易可提高彈性。

本年7月16日國內碳排放權交易，在上海環境能源交易所正式啟動，為企業提供碳排放權交易的平台。賴曉明解釋，企業各獲碳排放配額，配額可在交易平台買賣，而納入首批碳市場為發電行業、約2,160家企業，其碳排放量約45億噸。

截至10月15日，中國碳市場成交額達8.23億元人民幣（10億港元），規模全球最大。雖然已納入企業超過2100家，但目前參與交易所交易比例低於5%，考慮將市場交易由地區擴至全國，另增加至其他行業，包括水泥、鋼鐵等。

賴曉明表示，多層次的市場有利增加交易量並吸引更多資金，有意引入碳期貨、期權等衍生品交易，探索國內及國際市場聯通。上海環境能源交易已與多間發卡銀行組成聯盟，例如中國銀聯，率先推出綠色主題卡，並設有積分制度，鼓勵市民刷卡消費，賺取積分抵銷個人碳排放量。

新能源電動車成趨勢

中化國際新能源事業部總經理劉樂表示，公司致力為新能源汽車行業提供綠色發展方案，專注於儲能技術。包括在江蘇及揚州建立鋰電池生產基地，並雙軌發展動力電池和儲能電池。

公司新能源產業鏈，上游為鋰電正極材料生產、中游鋰電池產品生產，以至下游電池回收與充電儲能等。其中，該公司生產的鋰電池模組，將於2022年應用在寶馬BMW i3電動車。

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責任編輯：陳明俊