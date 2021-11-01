【宏觀術數@iM網欄】農曆十月留意文昌、文曲雙雙化忌 從出生時辰找出趨避應對

天氣雖然仍炎熱，卻已到秋去冬來的季節。下星期11月5日進入農曆十月和周末的立冬時節了。

按照紫微斗數辛丑流年文昌化忌，主文書失誤，並容易因文書、契約、言論等招麻煩損失，特別不利正統文科學術，證諸過往月份，亦是頗為準繩的。紫微斗數中以文昌和文曲為一對「對星」，彼此於星盤排列組合和吉凶星情互相影響，將來臨的農曆十月份恰好為文曲化忌，而稍後的十二月份更是文昌雙化忌月份，都會加強流年文昌化忌的影響，相當值得留意一下，本期將先略作分析十月份。

以中國星座來說，文昌星為紫微垣內的一個星官，文曲星則為北斗七星內的天權星。無論如何兩者在民俗均代表讀書和功名，因此也備受重視。

上圖：清代畫家筆下的文昌星君

上圖：古代相信文曲星君常下凡成文采超然仕人，如《水滸傳》說的包拯 （網上圖片）

原命局文昌、文曲簡單四個組合：

紫微斗數安星規律，原命局的文昌和文曲兩顆星曜簡化後只有四種組合，分別為 雙星同宮，對沖、三方會合及二星夾拱 ，都是根據出生時辰來決定的。下圖製表方便大家了解。

文昌、文曲的組合秘密 影響力最大兩個宮位

從上表可以看到十二個時辰中的十個出生人，昌、曲影響較大都是丑或未宮，特別是丑宮，也就是今年全人類的流年命宮。故此，文昌化忌於辛丑流年（牛年）力量也最大。

昌、曲在原命局可能代表著不同的宮位例如事業、財帛、六親、健康等。流年命宮卻是共同的。

此外，還有一組按流年排列的飛星，逢辛年（西曆1字尾）的流年，必定是文曲化科、文昌化忌夾丑宮的。而文曲化忌的流年也必定是「己」天干（西曆9字尾）的年份，也造就了「逢九必亂之說法。

兩者分別，文昌化忌主文書、學術、學院、合約等，文曲則包含口頭承諾、並且帶藝術、雜學性質。今年文曲本來化科，於十月份流月化忌，性質便是「原來化科的文曲星，變成化忌」。簡單而言，文曲化科可代表藝術、演藝、電影、音樂等等，便對這些範籌大為不利，易有負面新聞，甚至壞事發生。

同時，農曆十月也更容易又生文書、通訊、溝通故障或失誤等情況，並且容易招致損失。個人趨避之道在於工作上最好多留意無心之失，如果為媒體、文字或法律、契約方便的工作更宜重覆檢查自己及同事的工作（今年流年文昌化忌必定在兄弟宮，小心同事背後插刀）。如果從事製品或技術行業，則主產品因質量問題而生麻煩。讀書或考試就除了小心作答外，更宜留意漏交試卷或功課等大意錯誤，文昌文曲屬「自力」的星曜，出問題也往往涉及自己大意或失手等。投資方面則較不利新聞、社交通訊媒體等行業。

當中有幾個時辰出生者，可特別留意：

參考上表星系結構，若果為卯、酉時出生者，昌、曲同宮於流年命宮或遷移宮，今年外出本身就要留意証件財物遺失，流月更要留意工作出錯或被栽員等。

假如出生時為申時者，原命和流年的文昌和文曲重疊，流月又加強，麻煩和是非會較多，且容易有背面是非常感壓力，只能「忍一時風平浪靜」了。

如果為丑時、巳時出生者，二星會合於流年命局三方，所影響者為工作和財運方便，月份內忌高風險投資，賭博也宜小注怡情便易化解。工作時宜留意滿通出錯，特別是使用手機或通訊軟件時。未時和亥時出生者影響出外和六親，疫情封關可能相對減輕不良影響。

農曆十二月辛丑月文昌雙化忌，屆時再作分析。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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