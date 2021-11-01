  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (一) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀術數@iM網欄】農曆十月留意文昌、文曲雙雙化忌 從出生時辰找出趨避應對

名人薈萃 19:35 2021/11/01

分享：

天氣雖然仍炎熱，卻已到秋去冬來的季節。下星期11月5日進入農曆十月和周末的立冬時節了。

 

按照紫微斗數辛丑流年文昌化忌，主文書失誤，並容易因文書、契約、言論等招麻煩損失，特別不利正統文科學術，證諸過往月份，亦是頗為準繩的。紫微斗數中以文昌和文曲為一對「對星」，彼此於星盤排列組合和吉凶星情互相影響，將來臨的農曆十月份恰好為文曲化忌，而稍後的十二月份更是文昌雙化忌月份，都會加強流年文昌化忌的影響，相當值得留意一下，本期將先略作分析十月份。

 

以中國星座來說，文昌星為紫微垣內的一個星官，文曲星則為北斗七星內的天權星。無論如何兩者在民俗均代表讀書和功名，因此也備受重視。

上圖：清代畫家筆下的文昌星君

上圖：古代相信文曲星君常下凡成文采超然仕人，如《水滸傳》說的包拯 （網上圖片）

 

原命局文昌、文曲簡單四個組合：

 

紫微斗數安星規律，原命局的文昌和文曲兩顆星曜簡化後只有四種組合，分別為雙星同宮，對沖、三方會合及二星夾拱，都是根據出生時辰來決定的。下圖製表方便大家了解。

文昌、文曲的組合秘密 影響力最大兩個宮位

 

從上表可以看到十二個時辰中的十個出生人，昌、曲影響較大都是丑或未宮，特別是丑宮，也就是今年全人類的流年命宮。故此，文昌化忌於辛丑流年（牛年）力量也最大。

 

昌、曲在原命局可能代表著不同的宮位例如事業、財帛、六親、健康等。流年命宮卻是共同的。

 

此外，還有一組按流年排列的飛星，逢辛年（西曆1字尾）的流年，必定是文曲化科、文昌化忌夾丑宮的。而文曲化忌的流年也必定是「己」天干（西曆9字尾）的年份，也造就了「逢九必亂之說法。

 

兩者分別，文昌化忌主文書、學術、學院、合約等，文曲則包含口頭承諾、並且帶藝術、雜學性質。今年文曲本來化科，於十月份流月化忌，性質便是「原來化科的文曲星，變成化忌」。簡單而言，文曲化科可代表藝術、演藝、電影、音樂等等，便對這些範籌大為不利，易有負面新聞，甚至壞事發生。

 

同時，農曆十月也更容易又生文書、通訊、溝通故障或失誤等情況，並且容易招致損失。個人趨避之道在於工作上最好多留意無心之失，如果為媒體、文字或法律、契約方便的工作更宜重覆檢查自己及同事的工作（今年流年文昌化忌必定在兄弟宮，小心同事背後插刀）。如果從事製品或技術行業，則主產品因質量問題而生麻煩。讀書或考試就除了小心作答外，更宜留意漏交試卷或功課等大意錯誤，文昌文曲屬「自力」的星曜，出問題也往往涉及自己大意或失手等。投資方面則較不利新聞、社交通訊媒體等行業。

 

當中有幾個時辰出生者，可特別留意

 

參考上表星系結構，若果為卯、酉時出生者，昌、曲同宮於流年命宮或遷移宮，今年外出本身就要留意証件財物遺失，流月更要留意工作出錯或被栽員等。

 

假如出生時為申時者，原命和流年的文昌和文曲重疊，流月又加強，麻煩和是非會較多，且容易有背面是非常感壓力，只能「忍一時風平浪靜」了。

 

如果為丑時、巳時出生者，二星會合於流年命局三方，所影響者為工作和財運方便，月份內忌高風險投資，賭博也宜小注怡情便易化解。工作時宜留意滿通出錯，特別是使用手機或通訊軟件時。未時和亥時出生者影響出外和六親，疫情封關可能相對減輕不良影響。

 

農曆十二月辛丑月文昌雙化忌，屆時再作分析。

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

最新專欄文章 更多

【宏觀術數@iM網欄】勝負只有天知 魷魚遊戲的決定論
2021/10/24
【宏觀術數@iM網欄】勝負只有天知 魷魚遊戲的決定論
【宏觀術數@iM網欄】南極仙翁把壽添 術數談長壽時代
2021/10/17
【宏觀術數@iM網欄】南極仙翁把壽添 術數談長壽時代
【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電 從大停電看新元運能源世代
2021/10/10
【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電 從大停電看新元運能源世代
【宏觀術數@iM網欄】九運寵兒 易數先知 新元運的摯愛寵物
2021/09/26
【宏觀術數@iM網欄】九運寵兒 易數先知 新元運的摯愛寵物
【宏觀術數@iM網欄】香港秋分的天星循環 牛年不利的術數秘密
2021/09/19
【宏觀術數@iM網欄】香港秋分的天星循環 牛年不利的術數秘密
媒體 天氣 星座 合和 文娛藝術

上一篇文章

【G20集團峰會】各國未就應對氣候問題定立具體期限　拜登批中俄沒有作出承諾

下一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】年輕是資本 資深成原罪 35歲職場「榮枯線」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
【理財熱話】舊公司MPF供款「供多咗」 要求打工仔退回一萬多元供款 網民：留意有冇「出少了糧」
【理財熱話】舊公司MPF供款「供多咗」 要求打工仔退回一萬多元供款 網民：留意有冇「出少了糧」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 教主Anson Lo、Frankie 及 Jeremy 陪你食炸雞 鏡仔卡背面有咩玄機?
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 教主Anson Lo、Frankie 及 Jeremy 陪你食炸雞 鏡仔卡背面有咩玄機?