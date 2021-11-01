[理財智慧]加密貨幣系列3---甚麼是工作證明

加密貨幣新聞中，經常會提到投資者挖掘比特幣等，這不是指他們在擴脈中挖得加密貨幣，而是通過認證交易，而得到加密貨幣作回報。

一般普通貨幣，是由國家機器，例如財政部、警方等部門，去追蹤資金流向，打擊偽鈔等。但在加密貨幣世界，並沒有一個中央機構，來執行上述功能。而是依靠一批礦工，他們用電腦去認證交易，防止偽造、重覆使用等問題。每成功認證一個區塊的交易，就可以獲得回報，以比特幣網絡為例，每個區塊現時可獲得6.25個比特幣回報。這使以工作（電腦運算）換取回報的行為，就是工作證明（Proof Of Work）。

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工作證明是現時主流的加密貨幣認證方式，但因此涉及大量電腦運算，以爭奪回報（因為第一部破解方程式的電腦，才能獲得加密貨幣）。因此消耗大量能源。挖掘比特幣一年的能源消耗，甚至比一些國家大，例如阿根廷。有些加密貨幣便慢慢轉營，採用其他方式認證，例如權益證明（Proof Of Stake）和時間流逝證明（Proof of Elapsed Time）。以太幣下一代升級ETF 2.0，就將以太幣的認證方式，由工作證明，轉為權益證明。

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