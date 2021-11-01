【初創企業】投資推廣署：本港Startup增加12% 數目創新高

投資推廣署2021年初創企業統計調查顯示，本地初創企業總數再創新高，達3,755間，按年增加12%，反映香港的初創生態系統在疫情下仍然蓬勃發展。而受僱於初創企業的僱員數目亦較去年增加29%，反映初創企業為不同商業界別的求職市場帶來正面影響。

初創企業選擇在香港創業的主要原因為方便進入國際或區內市場(73%)、簡單稅制及低稅率(67%)、中國內地發展商機(61%)，以及容易獲取資金(59%)。調查亦指香港初創企業僱員人數達13,804人，涵蓋多個商業界別，包括金融科技、電子商貿、供應鏈管理、物流科技和專業或顧問服務。招聘增長反映香港的就業市場前景樂觀。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，隨着疫情下數碼化趨勢持續加速和擴展，香港的初創企業數目預料將繼續上升，預計明年會有更多初創企業着重於環境、社會和企業管治及淨零排放，而房地產科技、社會創投和綠色科技亦會有強勁增長。

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責任編輯：龍紀瑩

