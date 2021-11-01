【消費熱話】天貓香港首次參加雙11 與社福機構合作推出手工藝品

阿里巴巴（9988）一年一度的盛事天貓雙11狂歡季正式啟動，「雙11」昨晚8時起預售，天貓淘寶港澳事務部負責人陳子堅指，今年「雙11」將跟本地社福機構合作，通過天貓香港開展「關心里公益Pop-up Store」活動，將受助人士製作的手工藝品放到平台出售。

「關心里」活動的所有收益在扣除成本後，將撥歸至合作機構，促進不同社群的共融，於首階段邀請「新生精神康復會」，藉以讓大眾正視精神健康議題，關注身心靈健康。

早於2006年，阿里巴巴已推出「公益寶貝」計劃，參與活動的商家會自願將一定的捐款比例或固定金額捐贈予其所選定的公益機構或項目，而消費者可以通過購買這些商品來支持他們心儀的公益機構。今年「公益寶貝」的捐款主要支持三大群體：獨居老人、偏遠地區的「留守兒童」及 低收入階層人士。

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責任編輯：龍紀瑩

