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梵蒂岡翻譯大細超？ 對拜登特朗普態度大不同

環球社會熱點 08:35 2021/11/02

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各國元首相亙交流時如果語言不通，定必會由口譯員翻譯。近日有網民發現，梵蒂岡的女口譯員在接待兩任美國總統時，神情與態度明顯有分別，讓她瞬間成為網路紅人。

【G20】拜登問答環節自爆收指示 「被告知從美聯社開始」 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）上周五（10日29日）訪問歐洲小國梵蒂岡，並與教宗方濟各（Pope Francis）會晤。有影片發現兩人身旁的意大利女性口譯員面露笑容，為他們翻譯對方的說話。

然而，有網民找出2017年時，美國前總統特朗普（Donald Trump）訪問梵蒂岡的片段比較，發現同一位口譯員當時的神情，遠不比上4年後接待拜登時歡愉，更一度眉頭緊鎖，完全沒有笑容。

    點擊圖片放大
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翻譯員態度及神情對比影片

拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖 【下一頁】

不過，特朗普與方濟各當時關係緊張。方濟各曾批評特朗普競選時提出的邊境圍牆政策，指摘任何不想建橋只想築牆的人「非基督徒」（not Christian）。特朗普則反批，指方濟各是「墨西哥人的爪牙」（Mexican pawn）。

另外，拜登是繼甘迺迪後，第二位訪問梵蒂岡的天主教徒美國總統。拜登上周五亦以自己的愛爾蘭血統加信仰開玩笑，稱他應該是方濟各見過，唯一不會飲酒的愛爾蘭人。

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責任編輯：吳漢培

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