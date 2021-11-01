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芬蘭科研團隊推可持續咖啡 減少種植咖啡豆對環境影響

理財智慧 18:58 2021/11/01

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據法新社報道，芬蘭國家技術研究中心（VTT）嘗試透過培養皿生產咖啡細胞，製成可持續咖啡，以減少傳統種植咖啡對環境的影響（按此觀看）。

研究團隊負責人Heiko Rischer指出，從咖啡植物抽取細胞後，將其放在生物反應器內，並調控溫度、燈光及氧氣下培育，再經烘培萃取咖啡。研究員Heikki Aisala稱，「可持續咖啡」的咖啡因含量較低，味道似是以多種咖啡混合，苦味及果味較傳統咖啡少。

負責人Rischer指出，全球氣溫上升下，咖啡豆產量下降，令農夫開墾更多熱帶雨林進行耕種，同時種植過程中使用大量農藥及催化劑，若「可持續咖啡」能大規模生產，則會比種植咖啡使用更少能源及人力資源，但估計最少需要4年，才可在市面上銷售。

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責任編輯：龍紀瑩
 

經濟 咖啡 人力資源 銷售 芬蘭 農夫

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