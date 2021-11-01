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【HSBC滙豐】滙豐亞太區推三措施實施彈性工作安排　周五4時後不開會

18:48 2021/11/01

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HSBC滙豐亞太區實施新措施，每逢周五下午4時後盡量避免安排任何型式的會議

工作與生活平衡漸成趨勢，HSBC滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建和羅銘哲（Surendra Rosha）周一約中午時段向區內員工發內部電郵，指滙豐一直以來給予同事靈活安排工作的彈性（flexible working），而為迎接未來的工作模式和配合銀行營運的需要，滙豐收集了員工的意見，期望透過善用科技，提升工作效率之餘，確保同事身心健康，因此將推出三項新措施。

滙豐明年2月再決定會否派季息，詳見【下一頁】

第一項措施：每逢周五下午4時後盡量避免安排任何型式的會議，包括Zoom或電話會議，讓同事利用周五餘下時間清理未讀電郵、整理一周的事務、準備下周的工作，或用作自身發展等，本周起實施。

第二項措施：除個別需要在辦公室工作或直接面對客戶的同事，其他員工可以彈性安排作息時間，以平衡工作及生活的節奏。

第三項措施：今年12月12日將訂為「員工發展日」，鼓勵同事自我進修，或與團隊一起參與發展未來技能（future skills）相關的活動。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐尖沙咀K11設首間財富管理中心　明年擬再增2間健康管理中心

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐委託摩根士丹利負責回購股份　明年4月20日前完成

 

港股 傳統經濟股 彈性工作 滙豐控股（00005）

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