【疫市營商】 香港生活壓力排名第一　「治癒經濟」崛起照顧港人身心靈健康

▲ 汴京茶寮負責人Justin（左）及寂光堂主理人Katrina（右），都期望生意可持續增長。

香港的生活節奏急速，加上持續至今的新冠肺炎疫情，甚至令香港在去年成為全球最大生活壓力城市的第一名。不過，年輕一代愈來愈着重身心健康，「治癒經濟」因而崛起。有品牌把握商機，更看好市場未來將會繼續增長，惟增長的同時，希望港人真正了解治癒心靈的真理。

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新冠肺炎疫情起起伏伏，令港人均承受不少壓力。有受訪市民馬太表示，每次大約花300元左右購買沉香、香薰油等產品，希望促進身心靈健康。事實上，據麥肯錫公司（McKinsey & Co.）今年調查發現，現時全球健康市場總值1.5萬億美元，年增長率為 5% 至 10%。6個國家當中，有79% 的受訪者認為健康很重要，包括生理、營養、外表及正念等（Mindfulness）範疇。

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面對生活壓力，消費者會更傾向在假日放慢腳步，希望體現慢活。以日本茶道為主題的「汴京茶寮」負責人Justin認為，現時全球都趨向講求健康，身心靈健康產業持續增長。除了因為都市生活壓力大，他認為社交媒體盛行，亦是導致治癒經濟加速發展的原因之一。他解釋，以前如如頌缽、茶道等較難被人接觸，但現時多了人在體驗時「打卡」，接觸渠道增加，反而令更多人對這些活動有興趣。

另一品牌寂光堂則主打賞香及香藝工作坊，其主理人Katrina則認為︰「疫情成為全球人類的新課題，人們需要學習與內心的不安相處」，令身心靈健康更被重視。Katrina在疫情期間創業，她希望藉成立寂光堂，回應時下的新需求，同時把這些理念廣泛傳遞。

該品牌現時主力銷售來自台灣的沉香和賞香工具，又不時舉行香藝工作坊。寂光堂成立不久，現時每月收入達5位數字，料未來將會持續每個月達到2至3成的增長。Katrina又透露，現時品牌的主要客源有兩群，分別是年輕的樂活一族，他們追求優質的生活態度，又對東方慢生活感興趣；另一群則是有信仰需求的顧客，他們消費能力較高，又希望尋求較少化學物、品質較高的香品。

不過，「治癒經濟」又會否成為一輪短暫的熱潮？在疫情下，品牌經營亦無奈地遇上十分大的經營挑戰。汴京茶寮的Justin迅速轉身，加快經營網店、小組茶道班改成一對一的私人班。現時疫情漸穩，加上市民未能外遊，假日亦有不少區外的顧客特意光臨，體驗日本文化。現時該店每月有6位數生意，他期望未來亦會穩定增長。現時光顧汴京茶寮的客人，由20多歲至70多歲亦有。接觸面比以前更闊，Justin形容：「等同有更多種子被撒出去」，盼往後可以培養更多恆常顧客。

對於不少港人而言，身心靈健康的概念仍屬新鮮事。有些人在未了解時，會盲目追求高價沉香、產品功效，但Katrina強調，她更希望人們了解沉香如何令治癒心靈。她分享本身沉香的出現，已是一種「治癒的過程」，「曾受傷的香樹才會分泌油脂，覆蓋傷口，正正是沉香散發香氣的原因。」

她相信透過工作坊傳遞「自癒（自我療癒）」真正的想法，才可令客人真正了解身心靈健康、品牌理念，培養恆常的靜心修習。此舉更加可以令沉香變成日用品，而非短暫的熱潮、滿足一時新鮮感。寂光堂未來將會繼續舉行工作坊推廣理念，同時增加擁有相同理念的零售寄賣點，令「命中率更高」。

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記者：葉泳珊