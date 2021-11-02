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新加坡退休年齡延至65 再就業年齡上限升至70

環球社會熱點 09:05 2021/11/02

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人口老化問題是不少發達國家的共同問題之一，新加坡政府早年已延遲退休年齡增加勞動人口。新加坡人力部長陳詩龍表示，將會修改法律將新加坡退休年齡和再就業年齡上限，分階段分別延長至65和70歲。陳詩龍指，法律修改程序將從明年7月開始，屆時新加坡退休年齡將延至63歲。

新加坡擬提高退休年齡 因為「長者更健康」 【下一頁】

新加坡國會就延長退休年齡議案展開辯論，陳詩龍周一（1日）表示，《退休和再就業法》（Retirement and Re-Employment Act，簡稱RRA）以及新加坡公積金（CPF）方案修訂，會為延長新加坡人退休年齡做好準備。陳詩龍指，修訂程序將於明年7月1日開始，屆時退休年齡將延至63歲，再就業年齡上限則延至68歲。

新加坡是次修改內容，與由政府、工會和僱主聯盟組成的老年員工三方工作組（Tripartite Workgroup on Older Workers）在2019年時提出方案方向一致。工作組建議，逐步延長退休年齡，到2030年時延長至65歲，而再就業年齡上限則提升至70歲。

新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版） 【下一頁】

陳詩龍透露，新加坡2020年時，本地勞動力中約有4分之1人口年齡在55歲或以上，但該年齡組別在10年前僅佔整體人口16.5%。陳詩龍指，企業可提早延長退休年齡和再就業年齡上限，政府部門已在今年7月率先作出更改。

陳詩龍表示在現有框架下，僱主不能在僱員到達法定退休年齡前以年齡為由解僱。若僱員願意，框架亦可確保他們繼續工作至再就業年齡上限。同時，企業亦保有足夠靈活性調整再就業條款，確保企業保持競爭力和繼續為資深員工提供就業機會。

據悉，工作組另一建議為在未來10年內，提高55歲至70歲僱員公積金供款比率，以增加長者退休金存款。政府宣布從明年1月1日起，資深僱員公積金供款比率將首次上調，增加2個百分點。

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責任編輯：李俊儀

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