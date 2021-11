【G20集團峰會】各國未就應對氣候問題定立具體期限　拜登批中俄沒有作出承諾

為期兩日的二十國集團領袖峰會(G20)在周日(10月31日)落幕,雖然各國領袖表示會控制全球升温維持至1.5攝氏度內,但卻沒有作出甚麼具體承諾,令環保人士感到失望。在峰會閉幕的新聞發布會上,美國總統拜登(Joe Biden)就批評中國和俄羅斯沒有就氣候變化方面作出任何承諾。

在羅馬舉行的峰會上,二十國集團領導人稱會遵守2015年的《巴黎協定》,在2030年達成維持全球氣溫的增加在攝氏2度以內,並將1.5攝氏度的氣候目標保持在可及範圍內,但就指「將需要所有國家採取有意義和有效的行動和承諾」。

在會中,成員國僅承諾在「在本世紀中葉或前後」實現淨零碳排,沒有明確提到早前提出的2050年期限。雖然在會上同意停止資助海外新的燃煤電廠,但除此之外,其他具體承諾或時間表則沒有提及,引來環保人士批評聲明空洞。

拜登表示,俄羅斯和中國基本上沒有在應對氣候變化方面做出任何承諾。(Russia and… China basically didn’t show up in terms of any commitments to deal with climate.)他為此感到失望。

中國作為世界上最大的二氧化碳排放國,已將目標日期定為2060年實現淨零排放,但其他污染大國,如印度和俄羅斯,則沒有對2050年的目標日期作出承諾。

是次結果令外界擔心在緊接舉行的2021氣候峰會(COP26)上,各國亦難以達成共識。

【延伸閱讀】 公司長期要求員工放無薪假 打工仔竟為雙糧死忍多時 網民:快些走吧 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:黃苑筠