【疫市營商】Pandora銷售額超出預期　第三季EBIT高達11億

▲ Pandora銷售額超出預期（資料圖片）

珠寶品牌Pandora今天公布，因第三季度的銷售表現強勁，故上調今年的銷售額和利潤率預期。不過，其銷售增長仍然遜於分析師預期。

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Pandora表示，第三季度的銷售額為47.3億丹麥克朗（大約57.2億港元），超出分析師預期的46.7億（大約56.5億港元），而季度EBIT （稅前息前利潤）為9.57億丹麥克朗（大約11.5億港元），同樣高於分析師預期的9.17億克朗（大約11.0億港元），EBIT利潤率為20.2%。

然而，今年第三季Pandora的銷售增長則遜於市場預期。期內銷售額增長僅3%，而分析師預測為14%。

防疫限制放寬 有利業績表現

美國Pandora在解除限制後重新開業，銷售額隨即回復到新冠疫情前的最高水平。受惠於政府的大規模刺激消費政策和新冠疫苗接種措施，推動商品的銷售，令美國消費者大舉消費。Pandora表示，隨著新冠疫情限制的放寬，美國持續強勁的經濟表現和歐洲疫情的改善，都會提高銷售額和稅前息前利潤。

Pandora預計今年有機銷售額將增長18至20%，高於先前預測的16至18%；而EBIT利潤率為24至24.5%，高於先前預測23至24%。不過，此估算則低於分析師平均推算的24.6%。

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責任編輯：陳明俊