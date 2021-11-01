  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (一) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】Pandora銷售額超出預期　第三季EBIT高達11億

商業 18:39 2021/11/01

分享：

Pandora銷售額超出預期（資料圖片）

珠寶品牌Pandora今天公布，因第三季度的銷售表現強勁，故上調今年的銷售額和利潤率預期。不過，其銷售增長仍然遜於分析師預期。

【日本經濟】日本吉野家7年來首次加價　普通份量牛肉飯加2.7元至29.2元

Pandora表示，第三季度的銷售額為47.3億丹麥克朗（大約57.2億港元），超出分析師預期的46.7億（大約56.5億港元），而季度EBIT （稅前息前利潤）為9.57億丹麥克朗（大約11.5億港元），同樣高於分析師預期的9.17億克朗（大約11.0億港元），EBIT利潤率為20.2%。

然而，今年第三季Pandora的銷售增長則遜於市場預期。期內銷售額增長僅3%，而分析師預測為14%。

防疫限制放寬　有利業績表現

美國Pandora在解除限制後重新開業，銷售額隨即回復到新冠疫情前的最高水平。受惠於政府的大規模刺激消費政策和新冠疫苗接種措施，推動商品的銷售，令美國消費者大舉消費。Pandora表示，隨著新冠疫情限制的放寬，美國持續強勁的經濟表現和歐洲疫情的改善，都會提高銷售額和稅前息前利潤。

Pandora預計今年有機銷售額將增長18至20%，高於先前預測的16至18%；而EBIT利潤率為24至24.5%，高於先前預測23至24%。不過，此估算則低於分析師平均推算的24.6%。

【日本經濟】日本10月份PMI連續9個月擴大至53.2　豐田汽車集團旗下5家公司轉虧為盈

【澳洲經濟】填補餐飲、酒店業勞動力　新南威爾斯州推3000免費培訓名額

責任編輯：陳明俊

相關文章

【eBay】eBay發布第三季度財報　同比增長達11%業績超越預期　如何做到？
今日
【eBay】eBay發布第三季度財報　同比增長達11%業績超越預期　如何做到？
【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　
今日
【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
今日
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
【英國經濟】英企經濟持續增長　月度增長指標升至29
今日
【英國經濟】英企經濟持續增長　月度增長指標升至29

你可能感興趣

【eBay】eBay發布第三季度財報　同比增長達11%業績超越預期　如何做到？
今日 15:47
【eBay】eBay發布第三季度財報　同比增長達11%業績超越預期　如何做到？
【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　
今日 16:00
【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
今日 16:29
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
港元 丹麥克朗 品牌 銷售 經濟 珠寶 商品 疫情

上一篇文章

【日本經濟】日本10月份PMI連續9個月擴大至53.2　豐田汽車集團旗下5家公司轉虧為盈

下一篇文章

【日本經濟】日本吉野家7年來首次加價　普通份量牛肉飯加2.7元至29.2元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Honbo】Honbo首度進駐九龍　第4間分店即將登陸海港城
【Honbo】Honbo首度進駐九龍　第4間分店即將登陸海港城
【疫市開店】Pirata Group進駐太古坊設過萬呎新據點　明年續增設至少10間新店（多圖）
【疫市開店】Pirata Group進駐太古坊設過萬呎新據點　明年續增設至少10間新店（多圖）
【強生】過千男子服用抗精神病藥物致乳房增大　強生支付8億美元和解
【強生】過千男子服用抗精神病藥物致乳房增大　強生支付8億美元和解
【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節商機】Hublloween Market一連三日人流約2100人　《魷魚遊戲》同款椪糖遊戲最吸客
【萬聖節商機】Hublloween Market一連三日人流約2100人　《魷魚遊戲》同款椪糖遊戲最吸客
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險