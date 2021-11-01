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海茵莊園首輪沽近八成單位　即原價加推312伙　折實入場價繼續由388.8萬起

股樓投資 18:43 2021/11/01

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九建旗下將軍澳新盤海茵莊園於上周六（30日）進行首輪銷售438伙，即日售出343伙，佔可售單位總數近八成，當中開放式單位全數售罄。銷情不俗下，發展商最新加推項目價單第3號，涉及312伙，戶型涵蓋152伙開放式、143伙一房及17伙兩房連儲物室單位，整批實用面積由204至428平方呎不等。

整批312伙單位，價單定價由400.8萬至995.4萬元，價單呎價19,647至25,706元。以最高3%折扣率計，折實價由388.8萬元起，至最貴965.5萬元，折實呎價19,059至24,935元不等。

今批入場單位為第1座6樓A7室，單位實用面積204平方呎，屬開放式間隔。單位折實售價388.8萬元，折實呎價19,059元，與項目首張價單入場價相同。發展商指，今次價單屬原價加推，個別單位價格主要是考慮到樓層、景觀及座向不同而有所調整。

海茵莊園一房示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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