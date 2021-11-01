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【美國縮表】瑞士百達財管柯冬銘：聯儲局11月開始減買債計劃　料縮表速度較預期更快

宏觀解讀 18:28 2021/11/01

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柯冬銘稱，基於通脹上行風險，預期聯儲局縮表速度，會較預期更快

美國聯儲局本周二及三舉行議息會議，瑞士百達財富管理資深美國經濟學家柯冬銘（Thomas Costerg）表示，雖然美國近期經濟數據轉弱，但他預期聯儲局將會於11月開始每月150億美元減買債計劃，整個減買債計劃預期於明年次季底完成。

柯冬銘指，聯儲局面對市場要求加快退市的壓力增加，主席鮑威爾正在尋求連任，預期美國加息前會落實連任。

銀公關注聯儲局買債評論，詳見【下一頁】

現時市場正就通脹是「暫時性」或「持續性」進行討論，柯冬銘預期，鮑威爾會暫停使用通脹屬「暫時性」的誤導性字眼，反而會強調通脹將於明年下半年放慢的觀點，與財長耶倫早前的言論互相呼應，但該行相信通脹持續時間或更長，而且聯儲局將於12月公布明年通脹預測。

聯儲局長遠會尋求利率低於通脹率

市場關注聯儲局縮表步伐，柯冬銘稱，基於通脹上行風險，預期聯儲局縮表速度，會較預期更快，相信聯儲局長遠會尋求利率低於通脹率，因當局仍關注美國面對的高債務情況，並相對擔心由債務推動的經濟衰退，多於通脹上升。

瑞士百達預期，明年供應鏈瓶頸持續存在，商品價格仍有上行壓力，加上通脹預期上升，會導致該行重新考慮聯儲局的緊縮政策路徑。

相關文章：【美國縮表】聯儲局副主席：11月議息會議後公布減買債計劃　通脹較預期為強

相關文章：【褐皮書】聯儲局褐皮書指美國經濟溫和增長　大部分地區價格上漲、通脹居高不下

經濟 縮表 議息 鮑威爾 通脹 美國聯儲局

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