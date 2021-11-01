  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (一) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

#LYOS加推68伙　折實最平342.4萬起　長實︰料短期再加推　最快本周六賣樓

股樓投資 19:01 2021/11/01

分享：

長實洪水橋新盤#LYOS公布價單第2號，新一張價單涉及62伙單位，折實最低入場費由342.4萬元起。發展商透露，是次加推為原價推出，並強調以後再推出單位有加價空間，而項目最快將於本周六（6日）起推售。

新一批單位包抱49伙標準戶及13伙地下花園戶，涵蓋戶型由開放式至兩房，實用面積由205至483平方呎。以最高優惠率13%計，整批折實售價由342.43萬至730.19萬元，折實呎價由13,783元至18,446元，折實平均呎價為15,655元。入場單位為1A座1樓H室，單位屬開放式間隔，實用面積205平方呎，折實售價為342.43萬元，折實呎價16,704元。

#LYOS示範單位

    點擊圖片放大
    +14
    +13

長實高級營業經理楊桂玲透露，新一張價單為原價加推，她指出，項目開放示範單位後，合共有2萬人參觀及查詢，部份客人因為北部都會區概念而希望購入#LYOS作長遠投資，亦有不少年輕家庭客希望購入單位自用。她又指，項目料於本周內再加推價單，並上載銷售安排，預計本周六（6日）進行首輪銷售，早前命名「層層叠趣」的複式單位則會以招標形出售。

資料顯示，#LYOS位於洪水橋洪元路2號，共設9座，合共341伙單位，設開放式至三房戶型，實用面積由202至806平方呎。項目示範單位設於紅磡置富都會9樓，預計關鍵日期為2023年9月30日。

同場加映︰【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

萬科西營盤15 WESTERN STREET現樓落成　一文睇清現樓單位及會所設施
2021/10/29
萬科西營盤15 WESTERN STREET現樓落成　一文睇清現樓單位及會所設施
Wetland Seasons Bay第二期快將公布價單　首批料不少於78伙　實用兩房示範單位率先曝光
今日
Wetland Seasons Bay第二期快將公布價單　首批料不少於78伙　實用兩房示範單位率先曝光
海茵莊園首輪沽近八成單位　即原價加推312伙　折實入場價繼續由388.8萬起
今日
海茵莊園首輪沽近八成單位　即原價加推312伙　折實入場價繼續由388.8萬起

你可能感興趣

萬科西營盤15 WESTERN STREET現樓落成　一文睇清現樓單位及會所設施
21:26 2021/10/29
萬科西營盤15 WESTERN STREET現樓落成　一文睇清現樓單位及會所設施
Wetland Seasons Bay第二期快將公布價單　首批料不少於78伙　實用兩房示範單位率先曝光
今日 17:48
Wetland Seasons Bay第二期快將公布價單　首批料不少於78伙　實用兩房示範單位率先曝光
海茵莊園首輪沽近八成單位　即原價加推312伙　折實入場價繼續由388.8萬起
今日 18:43
海茵莊園首輪沽近八成單位　即原價加推312伙　折實入場價繼續由388.8萬起
私人屋苑 洪水橋 ＃LYOS 長實

上一篇文章

【青姐話】跌跌不休 走定唔走？

下一篇文章

【初創企業】投資推廣署：本港Startup增加12% 數目創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
【理財熱話】舊公司MPF供款「供多咗」 要求打工仔退回一萬多元供款 網民：留意有冇「出少了糧」
【理財熱話】舊公司MPF供款「供多咗」 要求打工仔退回一萬多元供款 網民：留意有冇「出少了糧」
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 教主Anson Lo、Frankie 及 Jeremy 陪你食炸雞 鏡仔卡背面有咩玄機?
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 教主Anson Lo、Frankie 及 Jeremy 陪你食炸雞 鏡仔卡背面有咩玄機?
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
【有盈退休】曾智華：「買樓收租？煩！煩！煩！」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」