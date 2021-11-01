LYOS加推68伙　折實最平342.4萬起　長實︰料短期再加推　最快本周六賣樓

長實洪水橋新盤#LYOS公布價單第2號，新一張價單涉及62伙單位，折實最低入場費由342.4萬元起。發展商透露，是次加推為原價推出，並強調以後再推出單位有加價空間，而項目最快將於本周六（6日）起推售。

新一批單位包抱49伙標準戶及13伙地下花園戶，涵蓋戶型由開放式至兩房，實用面積由205至483平方呎。以最高優惠率13%計，整批折實售價由342.43萬至730.19萬元，折實呎價由13,783元至18,446元，折實平均呎價為15,655元。入場單位為1A座1樓H室，單位屬開放式間隔，實用面積205平方呎，折實售價為342.43萬元，折實呎價16,704元。

#LYOS示範單位

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長實高級營業經理楊桂玲透露，新一張價單為原價加推，她指出，項目開放示範單位後，合共有2萬人參觀及查詢，部份客人因為北部都會區概念而希望購入#LYOS作長遠投資，亦有不少年輕家庭客希望購入單位自用。她又指，項目料於本周內再加推價單，並上載銷售安排，預計本周六（6日）進行首輪銷售，早前命名「層層叠趣」的複式單位則會以招標形出售。

資料顯示，#LYOS位於洪水橋洪元路2號，共設9座，合共341伙單位，設開放式至三房戶型，實用面積由202至806平方呎。項目示範單位設於紅磡置富都會9樓，預計關鍵日期為2023年9月30日。

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