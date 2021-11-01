【年度詞語】「Vax」疫苗縮寫成牛津英語詞典年度代表字 其使用率按年增72倍

英國牛津大學出版社旗下「牛津語言」公布，2021年度代表字為「Vax」，即疫苗一字的縮寫，並截止今年９月，其使用量較去年同期的72倍。

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《牛津英語詞典》資深編輯Fiona McPherson表示，「Vax」一詞最早可追溯至20世紀80年代，但這個單詞過去的使用量並不高，直到新冠疫情爆發後，頻頻出現於大眾日常生活當中。她指從現時各種現象可見，大眾不難發現「Vax」這個單詞對日常生活產生顯著的影響，故此，它當選為2021年度代表字是顯而易見的事。

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責任編輯：潘曉豐