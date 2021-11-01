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韓國10月出口指數創歷史新高 同期增長24% 達555.5億美元

環球政經 18:21 2021/11/01

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韓國產業通商資源部今日（1日）公佈最新數據，數據顯示今年10月的出口額達555.5億美元，較去年同期增長24%，創下自有統計的1956年以來第2高的單月出口額紀錄，也是10月出口的最高紀錄。

【本周焦點】聯儲局將召開議息會議　預計會宣布「收水」 【下一頁

根據《韓聯社》報導，韓國的出口額已連續12個月同比增長，今年前10月累計出口高達5232億美元，並已經超過去年全年出口總額的5125億美元，創下歷史新高。與此同時，自今年3月份計算，單月出口額一直保持500億美元以上的水平，10月出口額紀錄已經連續8個月被刷新，而出口量和出口均價分別同比增加6%和16.9%，呈現均衡增長態勢。

【臨時工略】康文署請臨時濾水機房操作員 月薪1.4萬元或1.5萬元 工作職責一覽 【下一頁

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按出口地區劃分，中國、美國、歐盟、東盟市場的出口額均實現兩位數增長，而其他地區的出口額也都保持7個月以上的增勢。另外，同期進口額為538.6億美元，同比增長37.8%，實現16.9億美元的貿易順差，連續18個月保持順差。

 

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責任編輯：羅浩濂

貿易 指數 經濟 南韓
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