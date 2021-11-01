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【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半

股樓投資 18:21 2021/11/01

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滙豐研究發表報告指，由於萬科企業（02202）的合同銷售和盈利增長處於明顯下行軌道，因此其投資評級由「買入」一舉降至「減持」，目標價由31.4元大降51%至15.4元。萬科股價今日（1日）跌2.1%，報17.84元，成交額2.2億元。

大行予萬科企業投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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該行指，萬科首三季淨利潤按年下跌16%，反映其盈利壓力，因此將2021至2023年盈利預測再下調18%至28%，較市場預期低10%至16%。該行認為，雖然萬科財務狀況良好，但業務增長乏力，更已嚴重損害投資取向，因此預期萬科較難獲估值重評，不過物業管理業務分拆的可能性為股價潛在催化劑，惟至今未有動靜。

同場加映﹕【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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記者：郭秀慧

減持 物業 經濟 銷售 大行報告 萬科 萬科企業（02202）
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