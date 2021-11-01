【早日通關】政府將全面收緊豁免檢疫安排　本月12日起生效

為早日與內地通關，政府今日（1日）公布，由本月12日起全面收緊豁免檢疫安排，只保留維持香港社會運作及市民生活所需的豁免類別，即：跨境貨車、巴士司機、航機機組人員、在香港裝卸貨物的貨輪上的船員、政府人員等。

【濠賭股】 珠澳放寬通關 周二開始無須隔離14日 濠賭股應聲彈 【見下頁】

另外，將取消絕大部分豁免類別人士到港後，豁免接受強制檢疫的安排，除了總領事或同等或較高職級的駐港代表除外，外國領館及機構人員到港後，亦必須在檢疫期內於指定檢疫酒店接受隔離，不得家居隔離。

【筍工推介】衞生署招聘行政助理 月薪逾2.5萬元 入職條件一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

更府方面表示，實施上述新措施後，在第599C章及第599E章下獲豁免檢疫的類別（見下表），會分別大幅減少至5類及3類。任何不屬於這些類別的人士如須來港並欲豁免檢疫，政府只會按個別特別情況考慮，嚴格審核。

599C章獲豁免的類別人士 599E章豁免的類別人士 1. 跨境貨車司機及必要的陪同人員 1. 須往返本港與外國地區履行其職責的機組人員 2. 跨境巴士及穿梭巴士司機及必要的車務人員 2. 貨船船員（包括（i）有貨物操作的貨船及（ii）沒有貨物操作， 來港只為船舶服務（不包括船舶維修）而未曾於抵港前 21 天 內靠泊《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》 （第 599H 章）中指明的「A 組指明地區」（高風險）的貨船。） 3. 須往返本港與內地、澳門及台灣履行其職責的機組人員 3. 須履行與政府相關運作的政府人員 4. 貨船船員（包括（i）有貨物操作的貨船及（ii）沒有貨物操作， 來港只為船舶服務（不包括船舶維修）而未曾於抵港前 21 天 內靠泊《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》 （第 599H 章）中指明的「A 組指明地區」（高風險）的貨船。） 5. 須履行與政府相關運作的政府人員

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機