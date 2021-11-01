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【大行點睇】業務擴張較同業佳惟估值已反映 瑞信首予時代天使跑輸大市評級

股樓投資 17:54 2021/11/01

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瑞信發表報告，認為時代天使 （06699） 將受惠於咬合不正治療及透明矯正器箍牙的普及，認為後者因為更加美觀及舒適、便利病人等，將持續取代傳統牙套的市場，在2030年在牙齒矯正科市場市佔率達到四成，較去年兩成擴大一倍。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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瑞信看好時代天使的研發能力、對牙醫的支援能力及多元化的產品供應，認為公司較同業能更好地在遍遠城市發展，不過由於現時股價已反映利好因素，現時估值相當於明年預測市盈率124倍，因此給予「跑輸大市」評級，目標價為287元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

箍牙 牙醫 時代天使（06699） 目標價 經濟 市盈率

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