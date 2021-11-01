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Wetland Seasons Bay第二期快將公布價單　首批料不少於78伙　實用兩房示範單位率先曝光

股樓投資 17:48 2021/11/01

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新地（00016）旗下天水圍新盤Wetland Seasons Bay第二期進入銷售直路，項目今日開放示範單位予傳媒。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第2期早前上載樓書後，收到不少客人查詢，將於兩日內公布項目首張價單，料推出不少於78伙，希望涵蓋盡量多戶型選擇，而定價將參考項目第一期，有關呎價約處於1.5萬至1.6萬元水平。他補充，Wetland Seasons Bay第二期提供開放式至4房單位。

是次開放的示範單位，以Wetland Seasons Bay第二期第1B座8樓B2室為藍本搭建，為交樓標準示範單位。單位實用面積430平方呎，連23平方呎露台，不設工作平台，屬兩房間隔。單位入門即見長方形客飯廳，玄關位設有儲物櫃、鏡面鞋櫃。

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開放式廚房設於客飯廳一角，工作枱面呈曲尺形，盡用角落空間，同時附有基本電器，如洗衣乾衣機、蒸焗爐及雪櫃等。客飯廳以趟門連接露台，露台一側亦設大玻璃窗，增強室內採光。

睡房方面，單位兩個房間皆以方形開則，四正實用，便於擺放寢具。主人房另外設有通風窗，加強對流通風。而單位廁所為不設窗的「黑廁」，但設有淋浴間和鏡櫃。

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撰文 : 謝昕蕎

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