【職場熱話】 打工仔入職一日未能接手工作 即被老闆嫌工作能力低被轉臨時工 網民：這也太過分了吧

不知道大家在轉工後需要多長時間才能適應新公司的職場文化及其工作呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己最近轉了新工，然而其老闆因認為他能力不足，未能接手上一任同事的工作而決定要把他轉為臨時工，樓主因而感到十分徬徨，不知如何是好。

樓主指，自己因在一公司工作太久，使自己與時代脫節，難以適應新環境，而最近他轉了一份即日見工即日簽約的工作，樓主本打算可以一直長做下去，但誰不知老闆在他入職的第二天便因他工作能力低，未能接手上一任同事的工作，而決定取消合約把他轉為臨時工，減他人工，而這使樓主感到十分焦慮，不知如何是好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你的公司太過分了。」，「無可否認，在同一公司工作太久又不願意作出改變，基本上很容易會被淘汰的，」，「這些工作不做也罷。」，也有人指，「每一間公司的工作方式不同，很難可以一日便接手所有的工作。」，「努力再找下一份工作吧。」。

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最後，樓主也有在討論區留言指，「我的工作是要24小時待命的，我老闆指他並沒有耐性再教新人，後來我得知原來有一位早我一星期上班的女同事也只做了一天便走了。」。

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責任編輯：關海儀