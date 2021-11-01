【異動股】撤回清盤兼鄭志剛擔任主席 民眾金融科技復牌兼改名升兩倍

停牌多時的民眾金融科技 （00279） 公布，公司於今日（1日）撤回清盤呈清及解除臨時清盤人，並達成所有復牌條件，因此於今年復牌。同時，公司將委任鄭志剛為公司主席及非執行董事，以及委任百度 （09888） 創辦人及Moutain Creek Investment創始合夥人為高級顧問。

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另外，公司早前公布將改名，將由民眾金融科技改為「裕承科金」。公司復牌後股價升227.8%，收報0.295元。

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