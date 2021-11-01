【濠賭股】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫

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澳門博彩監察協調局公布，澳門10月博彩收入為43.65億澳門元，按年大跌40%；按月則跌25.7%。受疫情反覆影響，博彩收入連升8個月後首度回落。今年首10個月累計博彩毛收入按年升57.3%，至721.5億澳門元。
澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕
濠賭股隨大市向下，兩大藍籌股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）分別跌1%及2%。另外，永利澳門（01128） 跌0.6%；美高梅中國（02282） 跌3.7%；澳博（00880） 跌2.1%；新濠國際（00200） 跌2.1%。
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記者：郭秀慧