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【濠賭股】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫

股樓投資 18:05 2021/11/01

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澳門博彩監察協調局公布，澳門10月博彩收入為43.65億澳門元，按年大跌40%；按月則跌25.7%。受疫情反覆影響，博彩收入連升8個月後首度回落。今年首10個月累計博彩毛收入按年升57.3%，至721.5億澳門元。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

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濠賭股隨大市向下，兩大藍籌股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）分別跌1%及2%。另外，永利澳門（01128） 跌0.6%；美高梅中國（02282） 跌3.7%；澳博（00880） 跌2.1%；新濠國際（00200） 跌2.1%。

同場加映﹕【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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記者：郭秀慧

澳門 博彩 經濟 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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