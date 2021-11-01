【日本經濟】日本10月份PMI連續9個月擴大至53.2　豐田汽車集團旗下5家公司轉虧為盈

▲ 日本10月份au Jibun銀行採購經理指數（PMI）為53.2，連續9個月擴大。

日本10月份au Jibun銀行採購經理指數（PMI）為53.2，連續9個月擴大。綜合媒體報道，日本10月份PMI從上月51.5增至53.2，工廠活動是6個月以來升幅最快。雖然指數上升對日本而言是向好的跡象，但目前仍受全球原材料和晶片持續短缺影響，面臨挑戰。更有指，原材料和晶片進口價格錄13年來的高位。

調查機構分析，數據勝於53.0皆因出口和整體定單復增長。有汽車和電子業的日本企業日前發布的最新數據，生產正在恢復並且利潤也在增加。當中，日本豐田汽車集團的7家主要零部件工廠，其2021財年中期（4月至9月）合併財報顯示，5家轉虧為盈的同時，2家利潤也在增長。

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該集團業務增長的其中一個原因為汽車生產恢復。並舉例，其中一家公司「豐田合成」因為汽車的裝飾部件定單增加，淨利潤勝於去年同期，增幅為2.6倍。另一家則受惠在歐洲和亞洲的銷售業務增長，淨利潤賺得1,127億日圓，而去年同期則是虧損711億日圓，與去年比較已轉虧為盈。

然而，東南亞的疫情反彈和全球半導體短缺，豐田合成需減產。加上橡膠等主要原料價格急增，讓其下調了財年的淨利潤預期。該集團旗下的豐田紡織雖然目前盈利141億日圓，與去年同期虧損76億日圓比較，也已轉虧為盈。但其社長沼毅表示，原材料費用暴增和半導體短缺等問題下，預料未來繼續前景難料。他的策略將減省多餘的生產模式，以應對需求變化。

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另一間日企「村田製作所」也發布了今年以美國會計標準計算的4月至9月合併財報。其顯示淨利潤按年增長68％，達至1,677億日圓，創歷史新高；並勝於早前市場預測的1,573億日圓，多了7%。

淨利潤增長創新高，村田製作所會長村田恒夫表示，客戶在4月至9月增加庫存的情況較多。增長的業務包括增加零部件庫存、手機用的電子零部件業務表現出色等。當中，主要增長的產品則為積層陶瓷電容器（MLCC）等。

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村田製作所從銷售額來分析，以宅經濟需求帶動，個人電腦及相關設備的產品增長31％，達1,827億日圓。另遊戲設備的Audio Cable和Vidio Cable（簡稱，AV）設備產品增長10%，達至396億日圓。然而，該企認為客戶增加庫存的情況，已有完結的跡象。

調查指，製造商對未來12個月的生產前景感樂觀。但有分析強調，也有製造商認為存有隱慮。市場研究機構IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，有製造商仍對供應鏈斷裂感到憂慮，而這些將會繼續影響出口和需求。並稱：「進口價格因原材料短缺和物流延誤而上升。」這情況令他們提高價格，導致貨物交付的價格增至13年來的高位。

責任編輯：馬意文