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【澳洲經濟】填補餐飲、酒店業勞動力　新南威爾斯州推3000免費培訓名額

商業 17:42 2021/11/01

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新南威爾士州（新州）的政府宣布，提供約3000個免費餐飲培訓課程名額。（法新社圖片）

為了填補餐飲業、酒店業的勞動力和技能短缺，澳洲人口最多的州份，新南威爾士州（新州）的政府宣布，提供約3000個免費餐飲培訓課程名額，範疇包括咖啡師培訓、調酒師（RSA）、食品安全處理和烹飪等29個課程。

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新州州長Dominic Perrottet表示，「免費培訓將有助於吸引更多餐飲業求職者，近月正是這些行業從疫情恢復的關鍵時刻」。他提到，全國的消費者開始大量光顧酒店和餐廳，當地政府希望提供熟練的員工作為勞動力，以支持這些企業。「餐飲業、酒店業因疫情封鎖而失去大量國際勞動力，所以這些培訓課程能適度填補勞動力缺口，提供本地求職者在該行業發展的機會」。

剛結束封鎖　餐廳、酒店大量缺人

新州剛於10月11日結束長達3個多月的封鎖，餐廳和酒店開始恢復營業。當地的餐飲業協會會長Wes Lambert表示，行業面臨相當嚴重的勞動力短缺問題。他指出，在招聘網站SEEK上的220,000個職位空缺中，餐飲業相關的職位就佔了85,000個，佔總數約40%；其中咖啡師、調酒師以及侍應的職位空缺佔約53%。

新州技能及高等教育部長Geoff Lee稱，該部門一直呼籲政府幫助相關行業的員工，現在終於得到回應。「這些培訓不僅有助於企業員工重新回到工作場所，也為那些在酒店業中剛起步的人開闢了就業機會」。他表示，「餐飲業有良好的職業發展前景，今天的調酒師或侍應可以是明天的酒吧或餐廳老闆。」

澳洲酒店協會會長John Whelan亦稱，這些培訓來得相當及時，因為餐廳和酒吧都開始恢復營業。「這個全面的計劃能為畢業生和想轉行的人提供了新的餐飲服務時代技能」。

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責任編輯：李智美

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